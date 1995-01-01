Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    2 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    3 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?

    Metaratings: Цорн зарабатывает в «Спартаке» 1,2 миллиона евро в год с учетом бонусов

    Стал известен размер зарплаты генерального директора «Спартака» Томаса Цорна.

    По информации Metaratings, московский клуб платит функционеру 1,2 миллиона евро в год с учетом бонусов.

    При этом бонусная часть оклада многократно увеличивается в случае побед команды в различных турнирах, а также при попадании в Лигу чемпионов или Лигу Европы.

    • «Спартак» назначил Цорна на пост генерального директора летом 2019 года.
    • По итогам 22 туров москвичи занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ.
    • В полуфинале Кубка России столичная команда сыграет в гостях с «Зенитом».

    Источник: Metaratings

    Агрегатор оценок, отзывов и экспертных мнений о букмекерском рынке. Сетевое издание работает с 2008 года и имеет более 200 тысяч подписчиков в социальных сетях.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:45
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6943

      ilichkadr 22 минуты назад

      3288 евро в день, в рублях - 260 тыщ. Ну, очень скромно, хотя на пропитание должно хватать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +565

      Puddle 25 минут назад

      Это только хряки могут назначить крупье на должность дира с таким окладом!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17016

      DOCTOR PENALTY 52 минуты назад

      "Бонусная часть оклада многократно увеличивается в случае".... звучит БЕЗУМНО!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76969
    #5
    insider_retro
    66036
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru