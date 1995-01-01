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    Деле Алли дисквалифицирован на матч с «МЮ» и оштрафован на 50 тысяч за шутку про коронавирус и азиатов

    Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли оштрафован на 50 тысяч фунтов стерлингов за шутки про коронавирус и оскорбление людей азиатской внешности.

    Речь идет о видео, снятое футболистом в Snapchat. В одном из них он сказал: «Вирусу нужно быть быстрее, чтобы догнать меня».

    Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала Алли на один матч. Таким образом, он пропустит игру с «Манчестер Юнайтед», которая пройдет 19 июня в Лондоне.

    • Англичанин провел в этом сезоне 22 игры, забив восемь голов.
    • «Тоттенхэм» занимает в АПЛ восьмое место.

    Источник: Сайт «Тоттенхэма»

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    Сегодня, 15:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: +63

      Maga Ingush 9 минут назад

      3 млн штрафа за это шутку? Найс развели парня на бабки)

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