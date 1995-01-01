Агент Агузаров: «У Моуринью травмировался Кейн, он расспрашивал о Дзюбе. Серьезный интерес возникал со стороны «Кардиффа» и «Вест Хэма»

О, С-Э взялся за свое - выполнять пиар заказы. Просто смех и стыд, опять речь о каком-то пресловутом звонке Моуринье какому-то партнеру. Но, понятно, что и Англии хватает своей древесины с отпадающей из-за возраста корой.
Агент Алан Агузаров рассказал об интересе к нападающему «Зенита» Артемом Дзюбой со стороны клубов АПЛ.
– Кажется, Дзюбу пытались продать в Европу половина российских агентов. Вы тоже?
– Мы работали с Артемом небольшой отрезок времени. После ЧМ-2018 вместе с Base Soccer в лице Варги и компанией Мендеша пытались устроить его в АПЛ. Самый серьезный интерес возникал со стороны «Кардиффа» и «Вест Хэма».
В первый клуб Артем сам отказался переходить – команда шла в зоне вылета без особых шансов на сохранение прописки. «Вест Хэм» Пеллегрини долго думал, но в итоге решил подписать испанца Лукаса из «Депортиво».
Компании Мендеша мы с Артемом давали авторизацию на ведение переговоров с «Эвертоном» и «Ньюкаслом», однако до перехода дело в итоге не дошло.
Считаю, что Дзюба и тогда и сейчас смог бы стать одним из ключевых игроков в большинстве команд АПЛ. Его там хорошо знают, и подтверждение тому – относительно недавний звонок Моуринью моему партнеру. У Жозе в «Тоттенхэме» травмировался Кейн, и он расспрашивал о Дзюбе.
– Дзюба любит ругать агентов, что его никуда не устроили. Сложный клиент?
– Я могу его понять. Человек знает себе цену, это хорошо. У него не самый простой характер – это тоже хорошо. Мне было комфортно с ним работать. У нас сложились достаточно доверительные отношения. Подкупают в Артеме многие качества. Самое главное, что это лидер по натуре, таких в принципе немного.
Сколько ситуаций у него было на протяжении карьеры, в которых на его месте многие бы опустили руки, а его – закаляли, делали сильнее. Именно за счет характера и лидерских качеств Артем достойно проходил их. Сегодня это тот Дзюба, которого любят миллионы, на игру которого с обожанием смотрят дети, мечтают взять автограф.
- По окончании сезона истекает контракт Дзюбы с «Зенитом».
- В текущем сезоне на счету 31-летнего форварда 28 матчей, 15 забитых голов и 12 ассистов.