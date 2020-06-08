Журналист Симонов: «У РФС была идея сделать РПЛ закрытой»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов рассказал, что в РФС размышляли по поводу закрытия РПЛ. Принятие такого решения означало бы, что из лиги не будут вылетать и не будут туда входить.

«В свое время у РФС была идея, что РПЛ может быть закрытой. но это невозможно в связи с тем, что УЕФА предполагает обмен клубов между дивизионами», – сказал журналист.