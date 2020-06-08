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Журналист Симонов: «У РФС была идея сделать РПЛ закрытой»

8 июня 2020, 17:47
5

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов рассказал, что в РФС размышляли по поводу закрытия РПЛ. Принятие такого решения означало бы, что из лиги не будут вылетать и не будут туда входить.

«В свое время у РФС была идея, что РПЛ может быть закрытой. но это невозможно в связи с тем, что УЕФА предполагает обмен клубов между дивизионами», – сказал журналист.

  • В прошлом году планировалось расширить РПЛ до 18 команд.
  • Лига существует с 2001 года.
  • Текущий сезон возобновится 19 июня.

Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (5)
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Антибиотик
1591636783
Такое ощущение, что чиновники из РФС что-то курят перед принятием разного рода решений.
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Дядя Серёжа
1591670277
А чё чемпионат Москвы не объявить чемпионатом России?. Им всё равно никто не нужен, смогут хоть 24 команды "высшей" лиги набрать.
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