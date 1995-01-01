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    Журналист Симонов: «У РФС была идея сделать РПЛ закрытой»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов рассказал, что в РФС размышляли по поводу закрытия РПЛ. Принятие такого решения означало бы, что из лиги не будут вылетать и не будут туда входить.

    «В свое время у РФС была идея, что РПЛ может быть закрытой. но это невозможно в связи с тем, что УЕФА предполагает обмен клубов между дивизионами», – сказал журналист.

    • В прошлом году планировалось расширить РПЛ до 18 команд.
    • Лига существует с 2001 года.
    • Текущий сезон возобновится 19 июня.

    Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»

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    Сегодня, 17:47
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2681

      alarm 3 минуты назад

      сперва выпнуть спартак в фнл - а потом закрыть дверь и заделать все щели, чтобы ни одно рыло не просунули.

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