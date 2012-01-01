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    Мэр Собянин разрешил пускать на московские матчи РПЛ зрителей в количестве десяти процентов от вместимости стадиона

    Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил проведение столичных матчей РПЛ со зрителями. Сезон возобновится 19 июня.

    «Возобновить c 16 июня 2020 г. проведение спортивных мероприятий с количеством посетителей не более 10 процентов от общей вместимости спортивного сооружения при условии согласования с Департаментом спорта города Москвы, с соблюдением при организации спортивных мероприятий требований, установленных Департаментом спорта города Москвы на основании предписания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве», – сказано в мэрском указе.

    • За время пандемии из-за коронавируса в России умерло более 5,9 тысячи человек.
    • По всему миру умерло более 374000 человек.
    • Также Собянин отменил режим самоизоляции.

    Источник: сайт Сергея Собянина

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