Мэр Собянин разрешил пускать на московские матчи РПЛ зрителей в количестве десяти процентов от вместимости стадиона

Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил проведение столичных матчей РПЛ со зрителями. Сезон возобновится 19 июня.

«Возобновить c 16 июня 2020 г. проведение спортивных мероприятий с количеством посетителей не более 10 процентов от общей вместимости спортивного сооружения при условии согласования с Департаментом спорта города Москвы, с соблюдением при организации спортивных мероприятий требований, установленных Департаментом спорта города Москвы на основании предписания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве», – сказано в мэрском указе.