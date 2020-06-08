Журналист Алексеев: «Половина клубов РПЛ уже провели товарищеские матчи, кто-то – не по одному разу»

Команды РПЛ продолжают подготовку к возобновлению сезона и проводят товарищеские матчи. Их приходится играть в закрытом режиме в связи с пандемией коронавируса.
«Санкций от РФС не будет. Тема товарняков перегрета, кто хочет – играет. По моим данным, уже примерно половина клубов РПЛ сыграла, кто-то и не по одному разу», – написал обозреватель «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев.
- Например, накануне провели матч «Локомотив» и «Динамо» (1:1).
- РПЛ возобновится 19 июня.
- В турнире с отрывом лидирует «Зенит».
Источник: телеграм-канал Константина Алексеева
Является болельщиком «Динамо», ранее работал в системе клуба, сейчас предоставляет инсайды о российском футболе в «Спорт-Экспрессе» и своем телеграм-канале. Аудитория - более 2,8 тысячи подписчиков.