Журналист Алексеев: «Половина клубов РПЛ уже провели товарищеские матчи, кто-то – не по одному разу»

Команды РПЛ продолжают подготовку к возобновлению сезона и проводят товарищеские матчи. Их приходится играть в закрытом режиме в связи с пандемией коронавируса.

«Санкций от РФС не будет. Тема товарняков перегрета, кто хочет – играет. По моим данным, уже примерно половина клубов РПЛ сыграла, кто-то и не по одному разу», – написал обозреватель «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев.