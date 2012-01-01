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    Журналист Алексеев: «Половина клубов РПЛ уже провели товарищеские матчи, кто-то – не по одному разу»

    Команды РПЛ продолжают подготовку к возобновлению сезона и проводят товарищеские матчи. Их приходится играть в закрытом режиме в связи с пандемией коронавируса.

    «Санкций от РФС не будет. Тема товарняков перегрета, кто хочет – играет. По моим данным, уже примерно половина клубов РПЛ сыграла, кто-то и не по одному разу», – написал обозреватель «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев.

    Источник: телеграм-канал Константина Алексеева

    Является болельщиком «Динамо», ранее работал в системе клуба, сейчас предоставляет инсайды о российском футболе в «Спорт-Экспрессе» и своем телеграм-канале. Аудитория - более 2,8 тысячи подписчиков.

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    Сегодня, 15:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +418

      GreyDM 32 минуты назад

      ага, по ночам играли,чтоб никто не догадался... довольно сложно сыграть товарняк,даже на базе, даже не афишируя, чтобы это не просочилось в сми.

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