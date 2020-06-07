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    Marca: «Барселона» предложила игрокам вновь сократить зарплаты

    Руководство «Барселоны» пытается убедить своих футболистов пойти на повторное сокращение зарплаты.

    По информации Marca, игрокам предлагается снизить оклады на 70% за последнюю неделю мая и на 50% на две первых неделю июня. Сообщалось, что футболисты клуба отказываются от повторного снижения окладов.

    Сезон в Испании возобновится 11 июня. «Барселона» лидирует в турнире, набрав 58 очков.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 21:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3217

      Hektor 84 1 час назад

      Зачем давали такие зп, что теперь сокращают? Интересно то что команде предлагают сократить зп, а Месси наоборот собираются повысить. Не здоровая ситуация.

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