Marca: «Барселона» предложила игрокам вновь сократить зарплаты

Руководство «Барселоны» пытается убедить своих футболистов пойти на повторное сокращение зарплаты.

По информации Marca, игрокам предлагается снизить оклады на 70% за последнюю неделю мая и на 50% на две первых неделю июня. Сообщалось, что футболисты клуба отказываются от повторного снижения окладов.

Сезон в Испании возобновится 11 июня. «Барселона» лидирует в турнире, набрав 58 очков.