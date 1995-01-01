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    Егоров: «Одна VIP-ложа «Открытие Арены» стоит на сезон более 1,5 миллиона рублей»

    Бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров рассказал, сколько «Спартак» зарабатывает на аренде VIP-лож. Счет идет на миллионы.

    «У «Спартака» одна VIP-ложа на сезон стоит несколько десятков тысяч евро (более 1,5 миллиона рублей – прим. «Бомбардир»). Логично, что в том числе по этому москвичи бились за решение пускать в оставшихся матчах сезона РПЛ десять процентов зрителей», – сказал инсайдер.

    • Леонид Федун говорил, что проведение матчей без зрителей убыточно.
    • Рестарт сезона намечен на 19 июня. В РПЛ осталось провести восемь туров.
    • В турнирной таблице с девятиочковым отрывом лидирует «Зенит».

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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