Егоров: «Одна VIP-ложа «Открытие Арены» стоит на сезон более 1,5 миллиона рублей»

Бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров рассказал, сколько «Спартак» зарабатывает на аренде VIP-лож. Счет идет на миллионы.

«У «Спартака» одна VIP-ложа на сезон стоит несколько десятков тысяч евро (более 1,5 миллиона рублей – прим. «Бомбардир»). Логично, что в том числе по этому москвичи бились за решение пускать в оставшихся матчах сезона РПЛ десять процентов зрителей», – сказал инсайдер.