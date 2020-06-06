Главные новости дня. Вагнер Лав в понедельник может объявить о переходе в ЦСКА, «Матч ТВ» планирует все оставшиеся матчи сезона РПЛ показать бесплатно

«Матч ТВ» планирует бесплатно показывать все оставшиеся матчи РПЛ.

Де Лигт: «Роналду – лучший футболист поколения».

Макеев: «При Эмери в «Спартаке» не было дисциплины. Может быть, ему не хватило жесткости».

Журналист Карпов: «Тедеско попросил Цорна заполучить универсального опорника, способного выгрызать».

Федун: «С новыми силами приступаю к работе. Будем вместе двигать «Спартак» к победам!».

Вагнер Лав может в понедельник объявить о возвращении в ЦСКА.

Захаряк вошел в тренерский штаб «Краснодара» вместо Матвеева.

«Почта России» заплатит более 7 миллиардов рублей за аренду помещений на стадионе ЦСКА.

Goal: Мельгарехо вернулся в Парагвай для поиска новой команды.