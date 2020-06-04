Главные новости дня. ЦСКА может купить Гайча, три итальянских клуба интересуются Алексеем Миранчуком

«СЭ»: «Интер» опережает ЦСКА в борьбе за Гайча. «Сан-Лоренсо» просит за игрока 13,5 миллиона евро
«Мутко против»: ФИФА запретила «Рубину» регистрировать новых игроков
Betting Insider: «Фиорентина» заинтересовалась Алексеем Миранчуком. Также на россиянина претендуют «Аталанта» и «Рома»
Бывший вице-президент «Локомотива» Белоус может стать спортивным директором клуба. Пост технического директора может занять экс-полузащитник «Барселоны» Бакер
В Англии разрешили проводить по пять замен в матче
Metaratings: вратарь «Сьона» Митрюшкин заинтересовал «Локомотив»
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