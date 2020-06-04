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  • Главные новости дня. ЦСКА может купить Гайча, три итальянских клуба интересуются Алексеем Миранчуком

Главные новости дня. ЦСКА может купить Гайча, три итальянских клуба интересуются Алексеем Миранчуком

4 июня 2020, 23:15
2

«СЭ»: «Интер» опережает ЦСКА в борьбе за Гайча. «Сан-Лоренсо» просит за игрока 13,5 миллиона евро

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Источник: «Бомбардир»
Комментарии (2)
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моэм
1591329915
"новости " : …" ЦСКА может...итд " "Белоус может" итд...да подобная шняга - чернуха , а в народе называемая просто куйнёй не имеет права называться словом НОВОСТЬ.
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Соарес
1591333939
Бустос говорит другое
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