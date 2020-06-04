Главные новости дня. ЦСКА может купить Гайча, три итальянских клуба интересуются Алексеем Миранчуком

«СЭ»: «Интер» опережает ЦСКА в борьбе за Гайча. «Сан-Лоренсо» просит за игрока 13,5 миллиона евро

«Мутко против»: ФИФА запретила «Рубину» регистрировать новых игроков

Betting Insider: «Фиорентина» заинтересовалась Алексеем Миранчуком. Также на россиянина претендуют «Аталанта» и «Рома»

Бывший вице-президент «Локомотива» Белоус может стать спортивным директором клуба. Пост технического директора может занять экс-полузащитник «Барселоны» Бакер

В Англии разрешили проводить по пять замен в матче

Metaratings: вратарь «Сьона» Митрюшкин заинтересовал «Локомотив»

Рауль может возглавить «Шальке»

Орлов: «Аршавина взяли на место Малафеева в спортивный департамент «Зенита»

Sport Mediaset: «Локомотив» продлил аренду Жоау Мариу до конца июля

Bild: Вернер близок к переходу в «Челси». Немцу будут платить более 10 миллионов в год