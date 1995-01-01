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    В Англии разрешили проводить по пять замен в матче

    Акционеры АПЛ одобрили решение проводить по пять замен в оставшихся матчах сезона.

    Временные изменения в правила были утверждены Международным советом футбольных ассоциаций. Тренеры имеют право делать пять замен за три раза без учета перерыва.

    Также руководители АПЛ одобрили увеличение максимального количества запасных игроков в матче с семи до девяти человек.

    • Сезон в Англии возобновится 17 июня. В АПЛ осталось провести девять туров.
    • В турнирной таблице с 25-очковым преимуществом лидирует «Ливерпуль».

    Источник: Официальный сайт АПЛ

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