В Англии разрешили проводить по пять замен в матче

Акционеры АПЛ одобрили решение проводить по пять замен в оставшихся матчах сезона.
Временные изменения в правила были утверждены Международным советом футбольных ассоциаций. Тренеры имеют право делать пять замен за три раза без учета перерыва.
Также руководители АПЛ одобрили увеличение максимального количества запасных игроков в матче с семи до девяти человек.
- Сезон в Англии возобновится 17 июня. В АПЛ осталось провести девять туров.
- В турнирной таблице с 25-очковым преимуществом лидирует «Ливерпуль».
Источник: Официальный сайт АПЛ