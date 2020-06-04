В Англии разрешили проводить по пять замен в матче

Акционеры АПЛ одобрили решение проводить по пять замен в оставшихся матчах сезона.

Временные изменения в правила были утверждены Международным советом футбольных ассоциаций. Тренеры имеют право делать пять замен за три раза без учета перерыва.

Также руководители АПЛ одобрили увеличение максимального количества запасных игроков в матче с семи до девяти человек.