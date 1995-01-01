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    Reuters: Минздрав Испании может разрешить присутствие зрителей на играх чемпионата

    Министерство здравоохранения Испании может разрешить присутствие зрителей на матчах Ла Лиги текущего сезона.

    «Допуск болельщиков может быть разрешен только в тех регионах, которые вошли в третью фазу снятия ограничений. Но, скорее всего, этого не случится, так как не будет соблюден спортивный принцип.

    2 июня состоялась онлайн-конференция с участием министра здравоохранения Испании, министра спорта страны, а также четырех футболистов, включая защитника «Барселоны» Жерара Пике и полузащитника «Атлетико» Коке. Игроки сказали, что нельзя допускать зрителей на трибуны, пока это не будет разрешено сделать всем клубам Ла Лиги», – заявил координатор по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Испании Фернандо Саймон.

    • Прогнозируется, что третий этап начнется 8 июня на всей территории Испании, кроме Мадрида, Барселоны и некоторых провинций области Кастилия-Леон.
    • Сезон в Испании возобновится 11 июня матчем «Севилья»«Бетис».
    • Лидер Ла Лиги «Барселона» с 58 очками.

    Источник: Reuters

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