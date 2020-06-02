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    «Рубин» приостановил выплату компенсаций владельцам абонементов

    «Рубин» объявил об остановке выдачи компенсаций владельцам абонементов.

    «В данный момент ведется активное обсуждение возможности возвращения зрителей на трибуны во время матчей чемпионата России. В связи с этим процедура выдачи компенсации за оставшуюся часть сезона остановлена», – говорится в твиттере клуба.

    Ранее РФС получил согласование Роспотребнадзора проводить игры со зрителями. На первоначальном этапе трибуны могут быть заполнены не более чем на 10%. Напомним, РПЛ возобновится 19 июня и завершится 22 июля.

    Источник: Твиттер «Рубина»

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