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    РПЛ опубликовала календарь матчей до конца сезона

    Российская Премьер-лига опубликовала расписание матчей до конца сезона, который завершится 22 июля. Чемпионат возобновится 19 июня.

    23 тур

    19 июня 18:00 «Крылья Советов» – «Ахмат»

    19 июня 20:00 «Сочи» – «Ростов»

    20 июня 14:00 «Урал» – «Рубин»

    20 июня 16:30 «Арсенал» – «Спартак»

    20 июня 19:00 ЦСКА – «Зенит»

    21 июня 15:00 «Уфа» – «Тамбов»

    21 июня 17:30 «Локомотив» – «Оренбург»

    21 июня 20:00 «Краснодар» – «Динамо»

    Четвертьфинал Кубка России: 23-25 июня

    24 тур

    26 июня 18:00 «Ахмат» – «Сочи»

    26 июня 20:30 «Зенит» – «Крылья Советов»

    27 июня 14:00 «Оренбург» – «Краснодар»

    27 июня 16:30 «Спартак» – «Уфа»

    27 июня 17:30 «Рубин» – «Локомотив»

    27 июня 19:00 «Динамо» – ЦСКА

    27 июня 20:00 «Ростов» – «Арсенал»

    28 июня 16:30 «Урал» – «Тамбов»

    25 тур

    30 июня 18:00 «Локомотив» – «Крылья Советов»

    30 июня 20:30 ЦСКА – «Спартак»

    1 июля 15:00 «Оренбург» – «Урал»

    1 июля 15:00 «Уфа» – «Рубин»

    1 июля 17:30 «Тамбов» – «Зенит»

    1 июля 17:30 «Арсенал» – «Ахмат»

    1 июля 20:00 «Ростов» – «Краснодар»

    1 июля 20:00 «Сочи» – «Динамо»

    26 тур

    4 июля 16:30 «Динамо» – «Арсенал»

    4 июля 18:30 «Крылья Советов» – «Ростов»

    4 июля 18:30 «Спартак» – «Тамбов»

    4 июля 20:30 «Ахмат» – ЦСКА

    4 июля 20:30 «Локомотив» – «Сочи»

    5 июля 16:30 «Уфа» – «Урал»

    5 июля 18:30 «Рубин» – «Оренбург»

    5 июля 20:30 «Краснодар» – «Зенит»

    27 тур

    7 июля 18:30 «Тамбов» – «Ахмат»

    7 июля 20:30 «Арсенал» – «Крылья Советов»

    8 июля 16:00 «Оренбург» – ЦСКА

    8 июля 18:00 «Зенит» – «Сочи»

    8 июля 20:30 «Ростов» – «Уфа»

    8 июля 20:30 «Спартак» – «Локомотив»

    9 июля 17:00 «Урал» – «Динамо»

    9 июля 20:30 «Рубин» – «Краснодар»

    28 тур

    11 июля 16:00 «Арсенал» – «Тамбов»

    11 июля 18:30 «Ахмат» – «Зенит»

    11 июля 20:30 «Сочи» – «Спартак»

    12 июля 14:00 «Оренбург» – «Ростов»

    12 июля 16:30 «Локомотив» – «Уфа»

    12 июля 18:30 «Динамо» – «Крылья Советов»

    12 июля 18:30 ЦСКА – «Рубин»

    12 июля 20:30 «Краснодар» – «Урал»

    29 тур

    15 июля 16:00 «Урал» – «Арсенал»

    15 июля 16:00 «Крылья Советов» – «Краснодар»

    15 июля 18:00 «Рубин» – «Ростов»

    15 июля 18:00 «Спартак» – «Ахмат»

    15 июля 20:30 «Локомотив» – ЦСКА

    15 июля 20:30 «Зенит» – «Оренбург»

    16 июля 18:00 «Уфа» – «Динамо»

    16 июля 20:30 «Тамбов» – «Сочи»

    Полуфиналы Кубка России: 18-19 июля

    30 тур

    22 июля 19:00 «Ростов» – «Зенит»

    22 июля 19:00 «Краснодар» – «Ахмат»

    22 июля 19:00 ЦСКА – «Тамбов»

    22 июля 19:00 «Динамо» – «Оренбург»

    22 июля 19:00 «Рубин» – «Спартак»

    22 июля 19:00 «Крылья Советов» – «Сочи»

    22 июля 19:00 «Уфа» – «Арсенал»

    22 июля 19:00 «Урал» – «Локомотив»

    Финал Кубка России: 25 июля

    • Время начала всех матчей – московское.

    Источник: сайт РПЛ

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14921

      bset 26 минут назад

      Зенит себе игры с фарм-клубов решил напоследок оставить? Если будет чемпионом уже, может очками поделиться, чтобы фарм-клубы не вылетели. А иначе придется Газпрому 6 очков отдавать.

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      Рейтинг: +1472

      Бомбардиръ 51 минуту назад

      При таком плотном графике очень ценится длина скамейки запасных...

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