РПЛ опубликовала календарь матчей до конца сезона

Российская Премьер-лига опубликовала расписание матчей до конца сезона, который завершится 22 июля. Чемпионат возобновится 19 июня.
23 тур
19 июня 18:00 «Крылья Советов» – «Ахмат»
19 июня 20:00 «Сочи» – «Ростов»
20 июня 14:00 «Урал» – «Рубин»
20 июня 16:30 «Арсенал» – «Спартак»
20 июня 19:00 ЦСКА – «Зенит»
21 июня 15:00 «Уфа» – «Тамбов»
21 июня 17:30 «Локомотив» – «Оренбург»
21 июня 20:00 «Краснодар» – «Динамо»
Четвертьфинал Кубка России: 23-25 июня
24 тур
26 июня 18:00 «Ахмат» – «Сочи»
26 июня 20:30 «Зенит» – «Крылья Советов»
27 июня 14:00 «Оренбург» – «Краснодар»
27 июня 16:30 «Спартак» – «Уфа»
27 июня 17:30 «Рубин» – «Локомотив»
27 июня 19:00 «Динамо» – ЦСКА
27 июня 20:00 «Ростов» – «Арсенал»
28 июня 16:30 «Урал» – «Тамбов»
25 тур
30 июня 18:00 «Локомотив» – «Крылья Советов»
30 июня 20:30 ЦСКА – «Спартак»
1 июля 15:00 «Оренбург» – «Урал»
1 июля 15:00 «Уфа» – «Рубин»
1 июля 17:30 «Тамбов» – «Зенит»
1 июля 17:30 «Арсенал» – «Ахмат»
1 июля 20:00 «Ростов» – «Краснодар»
1 июля 20:00 «Сочи» – «Динамо»
26 тур
4 июля 16:30 «Динамо» – «Арсенал»
4 июля 18:30 «Крылья Советов» – «Ростов»
4 июля 18:30 «Спартак» – «Тамбов»
4 июля 20:30 «Ахмат» – ЦСКА
4 июля 20:30 «Локомотив» – «Сочи»
5 июля 16:30 «Уфа» – «Урал»
5 июля 18:30 «Рубин» – «Оренбург»
5 июля 20:30 «Краснодар» – «Зенит»
27 тур
7 июля 18:30 «Тамбов» – «Ахмат»
7 июля 20:30 «Арсенал» – «Крылья Советов»
8 июля 16:00 «Оренбург» – ЦСКА
8 июля 18:00 «Зенит» – «Сочи»
8 июля 20:30 «Ростов» – «Уфа»
8 июля 20:30 «Спартак» – «Локомотив»
9 июля 17:00 «Урал» – «Динамо»
9 июля 20:30 «Рубин» – «Краснодар»
28 тур
11 июля 16:00 «Арсенал» – «Тамбов»
11 июля 18:30 «Ахмат» – «Зенит»
11 июля 20:30 «Сочи» – «Спартак»
12 июля 14:00 «Оренбург» – «Ростов»
12 июля 16:30 «Локомотив» – «Уфа»
12 июля 18:30 «Динамо» – «Крылья Советов»
12 июля 18:30 ЦСКА – «Рубин»
12 июля 20:30 «Краснодар» – «Урал»
29 тур
15 июля 16:00 «Урал» – «Арсенал»
15 июля 16:00 «Крылья Советов» – «Краснодар»
15 июля 18:00 «Рубин» – «Ростов»
15 июля 18:00 «Спартак» – «Ахмат»
15 июля 20:30 «Локомотив» – ЦСКА
15 июля 20:30 «Зенит» – «Оренбург»
16 июля 18:00 «Уфа» – «Динамо»
16 июля 20:30 «Тамбов» – «Сочи»
Полуфиналы Кубка России: 18-19 июля
30 тур
22 июля 19:00 «Ростов» – «Зенит»
22 июля 19:00 «Краснодар» – «Ахмат»
22 июля 19:00 ЦСКА – «Тамбов»
22 июля 19:00 «Динамо» – «Оренбург»
22 июля 19:00 «Рубин» – «Спартак»
22 июля 19:00 «Крылья Советов» – «Сочи»
22 июля 19:00 «Уфа» – «Арсенал»
22 июля 19:00 «Урал» – «Локомотив»
Финал Кубка России: 25 июля
- Время начала всех матчей – московское.