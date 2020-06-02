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РПЛ опубликовала календарь матчей до конца сезона

2 июня 2020, 16:46
1

Российская Премьер-лига опубликовала расписание матчей до конца сезона, который завершится 22 июля. Чемпионат возобновится 19 июня.

23 тур

19 июня 18:00 «Крылья Советов» – «Ахмат»

19 июня 20:00 «Сочи» – «Ростов»

20 июня 14:00 «Урал» – «Рубин»

20 июня 16:30 «Арсенал» – «Спартак»

20 июня 19:00 ЦСКА – «Зенит»

21 июня 15:00 «Уфа» – «Тамбов»

21 июня 17:30 «Локомотив» – «Оренбург»

21 июня 20:00 «Краснодар» – «Динамо»

Четвертьфинал Кубка России: 23-25 июня

24 тур

26 июня 18:00 «Ахмат» – «Сочи»

26 июня 20:30 «Зенит» – «Крылья Советов»

27 июня 14:00 «Оренбург» – «Краснодар»

27 июня 16:30 «Спартак» – «Уфа»

27 июня 17:30 «Рубин» – «Локомотив»

27 июня 19:00 «Динамо» – ЦСКА

27 июня 20:00 «Ростов» – «Арсенал»

28 июня 16:30 «Урал» – «Тамбов»

25 тур

30 июня 18:00 «Локомотив» – «Крылья Советов»

30 июня 20:30 ЦСКА – «Спартак»

1 июля 15:00 «Оренбург» – «Урал»

1 июля 15:00 «Уфа» – «Рубин»

1 июля 17:30 «Тамбов» – «Зенит»

1 июля 17:30 «Арсенал» – «Ахмат»

1 июля 20:00 «Ростов» – «Краснодар»

1 июля 20:00 «Сочи» – «Динамо»

26 тур

4 июля 16:30 «Динамо» – «Арсенал»

4 июля 18:30 «Крылья Советов» – «Ростов»

4 июля 18:30 «Спартак» – «Тамбов»

4 июля 20:30 «Ахмат» – ЦСКА

4 июля 20:30 «Локомотив» – «Сочи»

5 июля 16:30 «Уфа» – «Урал»

5 июля 18:30 «Рубин» – «Оренбург»

5 июля 20:30 «Краснодар» – «Зенит»

27 тур

7 июля 18:30 «Тамбов» – «Ахмат»

7 июля 20:30 «Арсенал» – «Крылья Советов»

8 июля 16:00 «Оренбург» – ЦСКА

8 июля 18:00 «Зенит» – «Сочи»

8 июля 20:30 «Ростов» – «Уфа»

8 июля 20:30 «Спартак» – «Локомотив»

9 июля 17:00 «Урал» – «Динамо»

9 июля 20:30 «Рубин» – «Краснодар»

28 тур

11 июля 16:00 «Арсенал» – «Тамбов»

11 июля 18:30 «Ахмат» – «Зенит»

11 июля 20:30 «Сочи» – «Спартак»

12 июля 14:00 «Оренбург» – «Ростов»

12 июля 16:30 «Локомотив» – «Уфа»

12 июля 18:30 «Динамо» – «Крылья Советов»

12 июля 18:30 ЦСКА – «Рубин»

12 июля 20:30 «Краснодар» – «Урал»

29 тур

15 июля 16:00 «Урал» – «Арсенал»

15 июля 16:00 «Крылья Советов» – «Краснодар»

15 июля 18:00 «Рубин» – «Ростов»

15 июля 18:00 «Спартак» – «Ахмат»

15 июля 20:30 «Локомотив» – ЦСКА

15 июля 20:30 «Зенит» – «Оренбург»

16 июля 18:00 «Уфа» – «Динамо»

16 июля 20:30 «Тамбов» – «Сочи»

Полуфиналы Кубка России: 18-19 июля

30 тур

22 июля 19:00 «Ростов» – «Зенит»

22 июля 19:00 «Краснодар» – «Ахмат»

22 июля 19:00 ЦСКА – «Тамбов»

22 июля 19:00 «Динамо» – «Оренбург»

22 июля 19:00 «Рубин» – «Спартак»

22 июля 19:00 «Крылья Советов» – «Сочи»

22 июля 19:00 «Уфа» – «Арсенал»

22 июля 19:00 «Урал» – «Локомотив»

Финал Кубка России: 25 июля

  • Время начала всех матчей – московское.

Источник: сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига
Комментарии (1)
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sobaka120982
1591119223
А в Сочи и Краснодаре вроде н разрешено домашние матчи ((
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