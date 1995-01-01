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    Fotospor: «Бешикташ» поборется за Смолова

    Главный тренер «Бешикташа» Серхен Ялчин хочет видеть в своей команде нападающего «Сельты» Федора Смолова, утверждает Fotospor.

    По информации источника, турецкий специалист считает, что 30-летний футболист составит эффективный дуэт в атаке с Бураком Йилмазом.

    Ранее сообщалось, что на россиянина также претендуют «Фенербахче» и «Галатасарай».

    • Рыночная стоимость Смолова – 7 миллионов евро.
    • За «Сельту» форвард выступает на правах аренды, а его трансфер принадлежит «Локомотиву».
    • Контракт игрока с московским клубом рассчитан до июня 2022 года.

    Источник: Fotospor

    Ежедневная спортивная газета Турции. Основана в 1989 году. Аудитория в твиттере - 22 тысячи человек.

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