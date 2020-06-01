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    Погребняк: «После победы над «Баварией» Аршавин сказал: «Ни фига себе, вы в порядке. В финале я вам не нужен»

    Бывший форвард «Зенита» Павел Погребняк поделился воспоминаниями об ответном полуфинальном матче Кубка УЕФА сезона-2007/08 против «Баварии».

    – Ответную встречу пропускал Аршавин, что вызывало у болельщиков серьезные опасения. В команде из-за этого переживали?

    – Еще в Мюнхене подумал, что без Андрея будет тяжеловато. Но как показала игра, все было не так страшно. Сам Аршавин тогда сказал: «Ни фига себе, вы в порядке. В финале я вам не нужен».

    – «Зенит» на протяжении всего плей-офф играл довольно дерзко, но даже на этом фоне матч с «Баварией» на «Петровском» выделяется. Откуда тогда взялась такая смелость – вот так сыграть с грозным соперником?

    – Это был реальный шанс войти в историю. Матчей такого уровня на «Петровском» еще не было, поэтому дополнительно искать энергию не нужно было. Быстрый гол добавил куража. Это тот случай, когда у тебя получается буквально все. Зырянов накручивает Демичелиса, Погребняк забивает правой, Файзулин – головой! Можете себе такое представить?

    Единственное, что омрачило праздник – желтая карточка на 75-й минуте. Последние пятнадцать минут я бегал и думал: «Какой же ты дурак, пропускаешь финал».

    • «Зенит» дома разгромил «Баварию» со счетом 4:0.
    • В финале Кубка УЕФА петербуржцы победили «Рейнджерс» (2:0).

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    01.06.2020 21:55
    Комментарии3
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      Рейтинг: +15454

      sssrspartak 2 часа назад

      раньше было на что посмотреть !вся страна переживала за зенит и цска,когда они хорошо играли в европе!сейчас команды россии сбавили обороты в еврокубках!а на хрена играть,если такие бабки платят!можно пить,драться писать чушь на сайтах!зачем поддерживать престиж страны,если бабло такое платят!

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      Рейтинг: +886

      Toomans > sssrspartak 2 часа назад

      Эт точно....Ну что, кончился футбол на Родине?

      1
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      Рейтинг: +15454

      sssrspartak > Toomans 1 час назад

      ну что то же должны сделать?так и будем :кто жиреть,кто богатеть!наш спорт становится ближе к африканскому,не хочу кого то обидеть,но все сводится к баблу,а не к спорту!

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