Погребняк: «После победы над «Баварией» Аршавин сказал: «Ни фига себе, вы в порядке. В финале я вам не нужен»

раньше было на что посмотреть !вся страна переживала за зенит и цска,когда они хорошо играли в европе!сейчас команды россии сбавили обороты в еврокубках!а на хрена играть,если такие бабки платят!можно пить,драться писать чушь на сайтах!зачем поддерживать престиж страны,если бабло такое платят!
Бывший форвард «Зенита» Павел Погребняк поделился воспоминаниями об ответном полуфинальном матче Кубка УЕФА сезона-2007/08 против «Баварии».
– Ответную встречу пропускал Аршавин, что вызывало у болельщиков серьезные опасения. В команде из-за этого переживали?
– Еще в Мюнхене подумал, что без Андрея будет тяжеловато. Но как показала игра, все было не так страшно. Сам Аршавин тогда сказал: «Ни фига себе, вы в порядке. В финале я вам не нужен».
– «Зенит» на протяжении всего плей-офф играл довольно дерзко, но даже на этом фоне матч с «Баварией» на «Петровском» выделяется. Откуда тогда взялась такая смелость – вот так сыграть с грозным соперником?
– Это был реальный шанс войти в историю. Матчей такого уровня на «Петровском» еще не было, поэтому дополнительно искать энергию не нужно было. Быстрый гол добавил куража. Это тот случай, когда у тебя получается буквально все. Зырянов накручивает Демичелиса, Погребняк забивает правой, Файзулин – головой! Можете себе такое представить?
Единственное, что омрачило праздник – желтая карточка на 75-й минуте. Последние пятнадцать минут я бегал и думал: «Какой же ты дурак, пропускаешь финал».
- «Зенит» дома разгромил «Баварию» со счетом 4:0.
- В финале Кубка УЕФА петербуржцы победили «Рейнджерс» (2:0).