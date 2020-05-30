Главные новости дня. Глушаков может перейти в зарубежный чемпионат, Кверквелия тренируется на даче Семина

Бундеслига. Дубль Левандовски помог «Баварии» разгромить «Фортуну».

Хаверц установил рекорд Бундеслиги по числу голов для игроков до 21 года.

Тарасов восстановился после перелома ноги и тренировался без ограничений.

Кверквелия тренируется на даче у Сeмина.

Матч УПЛ «Карпаты» – «Мариуполь» не состоится. Игроки львовской команды заразились коронавирусом.

Российские лиги могут переименовать в 2021 году.

«Зенит» – лидер по выручке в РПЛ в 2019 году, «Спартак» – третий.

Егоров: «Если «Ахмат» не продлит Глушакова, то дальнейшие варианты для него – Турция или арабские страны».