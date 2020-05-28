Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    2 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному
    3 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»

    Прядкин назвал большой победой возобновление РПЛ

    Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал согласование с Роспотребнадзором регламента возобновления тренировок и матчей чемпионата России.

    «Футбол возвращается, это большая победа для всех нас. Хочу подчеркнуть особую роль Александра Валерьевича Дюкова в этом процессе и присоединяюсь к словам благодарности в адрес правительства, Роспотребнадзора и Министерства спорта РФ за продуктивное сотрудничество, которое позволило в короткие сроки принять решение о возобновлении футбольного сезона.

    Нам предстоит много работы, чтобы эффективно подготовиться к рестарту чемпионата и реализовать все необходимые меры для обеспечения безопасности всех участников матчей и болельщиков», – сказал Прядкин.

    • Роспотребнадзор разрешил проведение игр со зрителями.
    • Заполняемость трибун на матчах лиги не должна превышать 10 процентов.
    • Рестарт турнира ожидается 21 июня.

    Дюков поблагодарил российское правительство за поддержку возобновления РПЛ

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.05.2020 23:23
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +512

      моэм 5 часов назад

      Пока не начнется первый матч , поверить в это до конца не смогу , исхожу из того , что подковёрная борьба ещё не закончилась … уж очень сильны позиции и связи тех клубов , которые не заинтересованы в доигрывании чемпионата...в особенности всесильного Зенита - самого незаинтересованного ... возможно это просто пиар - ход Дюкова ; и "лицо сохранит" и нужный для Зенита результат обеспечит...в нашем политесе чёрт ногу слоит.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76759
    #5
    insider_retro
    66034
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru