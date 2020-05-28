Прядкин назвал большой победой возобновление РПЛ

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал согласование с Роспотребнадзором регламента возобновления тренировок и матчей чемпионата России.
«Футбол возвращается, это большая победа для всех нас. Хочу подчеркнуть особую роль Александра Валерьевича Дюкова в этом процессе и присоединяюсь к словам благодарности в адрес правительства, Роспотребнадзора и Министерства спорта РФ за продуктивное сотрудничество, которое позволило в короткие сроки принять решение о возобновлении футбольного сезона.
Нам предстоит много работы, чтобы эффективно подготовиться к рестарту чемпионата и реализовать все необходимые меры для обеспечения безопасности всех участников матчей и болельщиков», – сказал Прядкин.
- Роспотребнадзор разрешил проведение игр со зрителями.
- Заполняемость трибун на матчах лиги не должна превышать 10 процентов.
- Рестарт турнира ожидается 21 июня.
Дюков поблагодарил российское правительство за поддержку возобновления РПЛ