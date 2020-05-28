Прядкин назвал большой победой возобновление РПЛ

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал согласование с Роспотребнадзором регламента возобновления тренировок и матчей чемпионата России.

«Футбол возвращается, это большая победа для всех нас. Хочу подчеркнуть особую роль Александра Валерьевича Дюкова в этом процессе и присоединяюсь к словам благодарности в адрес правительства, Роспотребнадзора и Министерства спорта РФ за продуктивное сотрудничество, которое позволило в короткие сроки принять решение о возобновлении футбольного сезона.

Нам предстоит много работы, чтобы эффективно подготовиться к рестарту чемпионата и реализовать все необходимые меры для обеспечения безопасности всех участников матчей и болельщиков», – сказал Прядкин.

Роспотребнадзор разрешил проведение игр со зрителями.

Заполняемость трибун на матчах лиги не должна превышать 10 процентов.

Рестарт турнира ожидается 21 июня.

Дюков поблагодарил российское правительство за поддержку возобновления РПЛ