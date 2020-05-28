ESPN: «Барселона» сократит половину сотрудников скаутского отдела

«Барселона» в условиях финансового кризиса снижает расходы за счет уменьшения численности персонала.

По информации ESPN, в июне как минимум на 50 процентов сократится скаутский отдел каталонского клуба.

Сообщается, что из 40 действующих сотрудников рабочие места сохранят только 15-20.