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    ESPN: «Барселона» сократит половину сотрудников скаутского отдела

    «Барселона» в условиях финансового кризиса снижает расходы за счет уменьшения численности персонала.

    По информации ESPN, в июне как минимум на 50 процентов сократится скаутский отдел каталонского клуба.

    Сообщается, что из 40 действующих сотрудников рабочие места сохранят только 15-20.

    • «Барса» лидирует в Примере по итогам 27 туров.
    • По информации Sport.es, среди клубов Примеры каталонцы больше всех пострадали из-за пандемии коронавируса.

    Источник: ESPN

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    28.05.2020 22:32
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3051

      Hektor 84 15 часов назад

      Что то не заметно у барсы работает скаутский отдел. Такое ощущение что его и не существует. Барса в последние годы только любит выдирать молодых лидеров у других команд. А сами то ни кого не могут отыскать.

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