ESPN: «Барселона» сократит половину сотрудников скаутского отдела

Что то не заметно у барсы работает скаутский отдел. Такое ощущение что его и не существует. Барса в последние годы только любит выдирать молодых лидеров у других команд. А сами то ни кого не могут отыскать.
«Барселона» в условиях финансового кризиса снижает расходы за счет уменьшения численности персонала.
По информации ESPN, в июне как минимум на 50 процентов сократится скаутский отдел каталонского клуба.
Сообщается, что из 40 действующих сотрудников рабочие места сохранят только 15-20.
- «Барса» лидирует в Примере по итогам 27 туров.
- По информации Sport.es, среди клубов Примеры каталонцы больше всех пострадали из-за пандемии коронавируса.