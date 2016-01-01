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    Матчи Примеры покажут бесплатно во всех домах престарелых Испании

    Ла Лига и компания MediaPro заключили соглашение о бесплатных трансляциях оставшихся матчей сезона Примеры во всех испанских домах престарелых.

    «Этот решение призвано нарушить одиночество и изоляцию, которые пережили постояльцы и обслуживающий их персонал в связи с пандемией COVID-19. Самые старые болельщики страны смогут насладиться матчами одной из лучших лиг мира в формате HD», – говорится в сообщении на сайте Ла Лиги.

    Чемпионат Испании должен возобновиться в июне. В турнирной таблице лидирует «Барселона».

    Источник: Официальный сайт Ла Лиги

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