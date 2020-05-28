Матчи Примеры покажут бесплатно во всех домах престарелых Испании

Ла Лига и компания MediaPro заключили соглашение о бесплатных трансляциях оставшихся матчей сезона Примеры во всех испанских домах престарелых.

«Это решение призвано нарушить одиночество и изоляцию, которые пережили постояльцы и обслуживающий их персонал в связи с пандемией COVID-19. Самые старые болельщики страны смогут насладиться матчами одной из лучших лиг мира в формате HD», – говорится в сообщении на сайте Ла Лиги.

Чемпионат Испании должен возобновиться в июне. В турнирной таблице лидирует «Барселона».