Главные новости дня. Гулиев переведeн в «Спартак-2», у Погребняка двусторонняя пневмония

У ЦСКА могут появиться иностранные спонсоры

Официально: «Долгопрудный» и «Олимп» объединились в один клуб

Семин: «Уход в «Локомотив» из «Динамо» в 2009 году был поспешным решением»

«У Павла двусторонняя пневмония». Мария Погребняк сообщила, что вся семья заболела коронавирусом

«СЭ»: Федуна выписали из больницы

Kicker: игрок «РБ Лейпциг» Забитцер в апреле переболел коронавирусом

Воспитанник «Ромы» Буассе умер в 21-летнем возрасте

Гулиев переведeн в «Спартак-2». Клуб может отдать его в аренду или расторгнуть с ним контракт

«Рейтинг Букмекеров»: 1 июня состоится общее собрание клубов РПЛ

«СЭ»: «Ростов» сделал предложение Деспотовичу