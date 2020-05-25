Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Главные новости дня. Гулиев переведeн в «Спартак-2», у Погребняка двусторонняя пневмония

    У ЦСКА могут появиться иностранные спонсоры

    Официально: «Долгопрудный» и «Олимп» объединились в один клуб

    Семин: «Уход в «Локомотив» из «Динамо» в 2009 году был поспешным решением»

    «У Павла двусторонняя пневмония». Мария Погребняк сообщила, что вся семья заболела коронавирусом

    «СЭ»: Федуна выписали из больницы

    Kicker: игрок «РБ Лейпциг» Забитцер в апреле переболел коронавирусом

    Воспитанник «Ромы» Буассе умер в 21-летнем возрасте

    Гулиев переведeн в «Спартак-2». Клуб может отдать его в аренду или расторгнуть с ним контракт

    «Рейтинг Букмекеров»: 1 июня состоится общее собрание клубов РПЛ

    «СЭ»: «Ростов» сделал предложение Деспотовичу

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.05.2020 23:08
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2303

      моэм 26 мая 2020, 06:50

      А не тот ли это Гулиев , который молодым заблистал у Карпина в основе Ростова ?...похоже Спартак , как и Зенит , превращается в кладбище молодых талантов.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11