«Барселона» начала продавать многоразовые маски за 18 евро

«Барселона» объявила о начале продаж защитных масок.

Сообщается, что изделие можно использовать до 40 раз после стирки. При этом оно не потеряет свои свойства.

Маски доступны в трех вариантах дизайна и разных размеров как для взрослых, так и для детей.

Цена одной маски составляет 18 евро.

These are the first Barça masks with an exclusive design ... Stay tuned! pic.twitter.com/DXguL6lFpW