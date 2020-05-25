Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Чайка: «Если в ФНЛ будет 22 клуба, это станет катастрофой для игроков»

Чайка: «Если в ФНЛ будет 22 клуба, это станет катастрофой для игроков»

25 мая 2020, 16:42
3

Владелец «Чайки» Андрей Чайка оценил перспективу расширения ФНЛ до 22 команд. По мнению функционера, это будет катастрофа.

— В новом турнире могут выступить 22 клуба. Не жестко? И при 20 командах многие жаловались — а тут еще минус месяц. Как бы не пришлось уходить в зиму.

— В зиму не хотелось бы: не все стадионы могут принимать матчи в холодное время. Понятно, все должны иметь поля с подогревом, но это не вопрос одного года. Вы же понимаете: из ПФЛ каждый сезон поднимаются новые клубы, перед которыми встают те же проблемы, что у других возникали раньше. Поэтому и просят о послаблениях перед лицензированием. Причем не известно, останется ли команда в ФНЛ или сразу вылетит — сценарий может быть разным.

Насчет 22 клубов. Для меня как для человека, который смотрит футбол со стороны, чем больше матчей, тем лучше. За что мы любим английский чемпионат? За то, что там игры в режиме нон-стоп. Но проводить АПЛ, условно говоря, на территории Южного Федерального округа — это одно. Да будь даже 22 команды в пределах Москвы, Питера, Краснодара и центрального Поволжья — можно было бы спокойно играть через три дня. А когда ты летишь в Хабаровск, потом возвращаешься в Курск, оттуда в Красноярск, а потом — в Калининград… Когда футболистам восстанавливаться? Для них это будет катастрофой. Мы уже попадали в такую ситуацию: игроки только успеют переодеться, сходить в душ — и опять в аэропорт. А еще смена часовых поясов — это плохо для организма. Многие европейские игроки в таком режиме вообще могли бы закончить с футболом.

  • «Чайка» планирует выйти в Лигу чемпионов.
  • В последнем сезоне ФНЛ «Чайка» финишировала десятой.
  • Клуб основан в 1997 году.

Источник: Sportbox
Россия. ФНЛ
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
paracetamol
1590423442
Перетрудятся?
Ответить
Skull_Boy
1590426474
Херли ноете не играйте тогда
Ответить
evgevg13
1590640512
А нефиг на запад ровняться...
Ответить
Главные новости
Скандал в «Зените», Пруцев может уйти в ЦСКА, Адамов – в «Селтик», решение по Гонду и другие новости
00:59
Все 36 участников общего этапа Лиги чемпионов
00:41
1
Примера. «Реал» стартовал с разгрома «Сосьедада» (4:1), у Мбаппе хет-трик
Вчера, 23:59
У дочери Радимова возникли проблемы в Европе
Вчера, 23:11
5
Точка зрения Бубнова на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:49
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
Вчера, 22:31
1
Фото«Манчестер Сити» продал игрока за 50 миллионов
Вчера, 22:17
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
Вчера, 21:59
17
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
Вчера, 21:50
5
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
Вчера, 20:54
4
Все новости
Все новости
У клуба ФНЛ заблокировали счета
Вчера, 21:26
ФотоВоспитанник «Краснодара», от которого отказалось «Торпедо», нашел новый клуб
Вчера, 17:05
ФотоИгрок «Краснодара» перешел в московский клуб и забил в первом же матче
Вчера, 12:36
ФотоКлуб Первой лиги уволил главного тренера
Вчера, 12:08
2
Генич сказал, где продолжит карьеру Дзюба: «Может вести шоу со Слуцким на ТНТ»
Вчера, 11:24
1
ФотоВратарь «Краснодара» перешел в клуб Первой лиги
23 августа
1
Экс-капитану «Торпедо» ампутировали часть ноги
22 августа
3
ФотоВоспитанник «Краснодара», выигрывавший серебро Евро U-19, ушел из клуба РПЛ в Первую лигу
22 августа
«Локомотив» рассматривает восемь полузащитников
22 августа
5
КДК отказался засчитать техническое поражение московскому клубу
21 августа
Юран – о «котятах» в «Урале»: «Избавляться от таких игроков – это естественно»
21 августа
Юран: «Мне нужна команда с большими яйцами!»
21 августа
21
Московский клуб продлил контракт с легионером из Мали
21 августа
1
Юран заявил, что в «Серикспоре» ему должны «на хлебушек»
21 августа
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
20 августа
6
Экс-защитник сборной России перешел в клуб Басты
20 августа
Юран честно ответил, почему покинул «СКА-Хабаровск» через 2 недели после назначения
20 августа
5
«Класс засуньте в пятую точку»: Юран – о специфике ФНЛ
20 августа
2
«Нижний Новгород» впервые проиграл в сезоне Первой лиги
19 августа
«Локомотив» может купить вратаря за 5 миллионов
19 августа
Байрамян рассказал о методах Юрана
19 августа
1
ФотоКлуб Первой лиги расстался с экс-спартаковцем – одним из 26 новичков, подписанных в июле
19 августа
«Челябинск» подал протест на результат матча с «Торпедо»
18 августа
Кержаков оценил свои шансы найти работу тренером
18 августа
1
ФотоУчастник ЛЧ объявил о подписании российского футболиста
17 августа
4
Воспитанник «Зенита» подпишет 4-летний контракт с участником ЛЧ
17 августа
2
Матч ФНЛ перенесли из-за угрозы БПЛА
15 августа
Гусев раскрыл клуб, который предлагал ему контракт после ухода из «Динамо»
15 августа
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+