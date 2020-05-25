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    Чайка: «Если в ФНЛ будет 22 клуба, это станет катастрофой для игроков»

    Владелец «Чайки» Андрей Чайка оценил перспективу расширения ФНЛ до 22 команд. По мнению функционера, это будет катастрофа.

    — В новом турнире могут выступить 22 клуба. Не жестко? И при 20 командах многие жаловались — а тут еще минус месяц. Как бы не пришлось уходить в зиму.

    — В зиму не хотелось бы: не все стадионы могут принимать матчи в холодное время. Понятно, все должны иметь поля с подогревом, но это не вопрос одного года. Вы же понимаете: из ПФЛ каждый сезон поднимаются новые клубы, перед которыми встают те же проблемы, что у других возникали раньше. Поэтому и просят о послаблениях перед лицензированием. Причем не известно, останется ли команда в ФНЛ или сразу вылетит — сценарий может быть разным.

    Насчет 22 клубов. Для меня как для человека, который смотрит футбол со стороны, чем больше матчей, тем лучше. За что мы любим английский чемпионат? За то, что там игры в режиме нон-стоп. Но проводить АПЛ, условно говоря, на территории Южного Федерального округа — это одно. Да будь даже 22 команды в пределах Москвы, Питера, Краснодара и центрального Поволжья — можно было бы спокойно играть через три дня. А когда ты летишь в Хабаровск, потом возвращаешься в Курск, оттуда в Красноярск, а потом — в Калининград… Когда футболистам восстанавливаться? Для них это будет катастрофой. Мы уже попадали в такую ситуацию: игроки только успеют переодеться, сходить в душ — и опять в аэропорт. А еще смена часовых поясов — это плохо для организма. Многие европейские игроки в таком режиме вообще могли бы закончить с футболом.

    • «Чайка» планирует выйти в Лигу чемпионов.
    • В последнем сезоне ФНЛ «Чайка» финишировала десятой.
    • Клуб основан в 1997 году.

    Источник: Sportbox

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    25.05.2020 16:42
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +1953

      evgevg13 28 мая 2020, 07:35

      А нефиг на запад ровняться...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 25 мая 2020, 20:07

      Херли ноете не играйте тогда

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17785

      paracetamol 25 мая 2020, 19:17

      Перетрудятся?

      0
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