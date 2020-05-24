Daily Star: игрока АПЛ обвиняют в групповом изнасиловании женщины, находившейся в состоянии наркотического опьянения

Неназванный футболист АПЛ проходит обвиняемым по разбирательству о групповом изнасиловании. Заявление в полицию написала женщина, которая побывала на закрытой вечеринке, где, с ее слов, ей подмешали наркотики и изнасиловали.
У следствия есть информация, что женщина проснулась утром голой, на ней лежал раздетый футболист. Он ей сообщил, что они занимались сексом, и ушел. Со слов пострадавшей, помимо игрока, ее насиловали его друзья, пишет Daily Star.
- В изнасиловании также подозревается игрок «Челси» Каллум Хадсон-Одои.
- За изнасилование согласно британским законам могут наказать на несколько лет лишения свободы.
- Сезон АПЛ прервали в марте из-за пандемии коронавируса.
Источник: Daily Star