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    Daily Star: игрока АПЛ обвиняют в групповом изнасиловании женщины, находившейся в состоянии наркотического опьянения

    Неназванный футболист АПЛ проходит обвиняемым по разбирательству о групповом изнасиловании. Заявление в полицию написала женщина, которая побывала на закрытой вечеринке, где, с ее слов, ей подмешали наркотики и изнасиловали.

    У следствия есть информация, что женщина проснулась утром голой, на ней лежал раздетый футболист. Он ей сообщил, что они занимались сексом, и ушел. Со слов пострадавшей, помимо игрока, ее насиловали его друзья, пишет Daily Star.

    • В изнасиловании также подозревается игрок «Челси» Каллум Хадсон-Одои.
    • За изнасилование согласно британским законам могут наказать на несколько лет лишения свободы.
    • Сезон АПЛ прервали в марте из-за пандемии коронавируса.

    Источник: Daily Star

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    Сегодня, 15:54
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1198

      Cleaner 24 минуты назад

      Обкурилась и давай крайних искать.

      0
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      Рейтинг: +7

      cavo61 29 минут назад

      Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 30 матчей и 23 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " bako ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com

      -1
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      Рейтинг: +641

      кто там 2 часа назад

      А не куй по впискам ходить сверкая п*здой в надежде отхватить папика на всю жизнь, который её будет как сабочонку содержать, а отхватила только наркоту и камшот от толпы мужиков) гыгыгы

      Насильников(если это действительно так, а не то что она рогатку сама раздвинула) не защищаю, пусть отвечают по закону, просто эти шалашовки в поисках безбедной жизни на хребтине другого человека никакого сочувствия не вызывают.

      Он ей сообщил, что они занимались сексом, и ушел. - а это вообще ахаах. Молодец)

      2
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      Рейтинг: -2122

      Вот оно чё Михалыч > кто там 1 час назад

      А не куй по впискам ходить сверкая п*здой ==========По ходу ты тута и расследование провел.И заседание суда...Всех осудил....Ты хто такой ваще ???

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      Рейтинг: +641

      кто там > Вот оно чё Михалыч 1 час назад

      Я отец твой и, кста, на вписке ты получился))(только обоюдка была тогда))0

      С чего я взял. Сына, ты хоть бы читать научился.
      *Заявление в полицию написала женщина, которая побывала на закрытой вечеринке* - её слова) вписка для богачей) когда подрастёшь и прыщи сойдут, может быть позовут и тебя на тусу, только зад прикрывай, а то судя как ты её защищаешь, получается то же из таких гыгы.

      Расти большой, не будь лапшой!0

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