Daily Star: игрока АПЛ обвиняют в групповом изнасиловании женщины, находившейся в состоянии наркотического опьянения

Неназванный футболист АПЛ проходит обвиняемым по разбирательству о групповом изнасиловании. Заявление в полицию написала женщина, которая побывала на закрытой вечеринке, где, с ее слов, ей подмешали наркотики и изнасиловали.

У следствия есть информация, что женщина проснулась утром голой, на ней лежал раздетый футболист. Он ей сообщил, что они занимались сексом, и ушел. Со слов пострадавшей, помимо игрока, ее насиловали его друзья, пишет Daily Star.