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    Журналист Конов: «Семин зарабатывал в «Локомотиве» 2,5 миллиона евро в год плюс бонусы, оклад Николича – 650-700 тысяч»

    Журналист Василий Конов сообщил, какая зарплата была у Юрия Семина на посту главного тренера «Локомотива» и сколько будет зарабатывать его преемник Марко Николич.

    «По поводу режима экономии, о котором говорил сегодня Кикнадзе. По моим данным, контракт Сeмина тянул на 2,5 млн евро в год + бонусы, что последние два года делало его самым высокооплачиваемым тренером в РПЛ.

    У Николича, который подписал [соглашение ]по схеме 2 года + 2 года, существенно меньше – в районе 650-700 тысяч евро + бонусы. Разница очевидна. Плюс он не везeт с собой весь штаб, только двоих», – написал Конов в своем телеграм-канале.

    • Семин – самый титулованный тренер в истории «Локомотива».
    • Совет директоров клуба не продлил с 73-летним специалистом контракт, истекающий 31 мая.

    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

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    Сегодня, 16:30
    Комментарии10
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      Рейтинг: +362

      Nayturs 3 минуты назад

      Так зарплата у Палыча соответственно его трофеям и титула, как и у Николича

      0
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      Рейтинг: +10434

      KLIM777 4 минуты назад

      Семин заслуженно получал деньги. Хотя смысл жизни его явно не в долларах, а в любви к футболу.

      0
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      Рейтинг: +6005

      Сильвербой 5 минут назад

      Это было понятно и без журналистских расследований Конова!

      0
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      Рейтинг: +57133

      Chernyi Lis 40 минут назад

      вот в чем причина! ну и как кикнадзе сегодня сказал что в основном причина это не хотение привлекать молодежку и казанку поднимать..да еще команда пошла в большой минус по играм по последним матчам..найдутся конечно причины по любому когда такого ранга убирают..)

      1
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      Рейтинг: +375

      ziborock 1 час назад

      Семин давал результат, постоянно дрючил Зенит, что еще Локо нужно?!!!

      2
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      Рейтинг: +20347

      пьяныйхоровод > ziborock 32 минуты назад

      Погугли статистику , олух .

      0
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      Рейтинг: +375

      ziborock > пьяныйхоровод 20 минут назад

      От олуха слышу!!!
      ВПРОЧЕМ ТЕБЕ НЕ ПРИВЫЫЫКАААААТЬ!!!!

      2
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      Рейтинг: +3095

      Борат 1 час назад

      Не хило Палыч настриг капусты, теперь может и на завтрак и на обед и на ужин щёчки тунца лопать в марбелье !!! Гыгы

      0
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      Рейтинг: +851

      Алехсбургер. 1 час назад

      из истории..
      Газета «Гудок» упоминается в мультфильме «Приключения домовёнка». Хозяин дома, в котором живут Кузька и Нафаня, читает газету «Гудок».

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      Рейтинг: +57133

      Chernyi Lis > Алехсбургер. 39 минут назад

      про какое седло имел ввиду?..аллегории не понятны мне..

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