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    E1: у Погребняка обнаружили коронавирус

    Форвард «Урала» Павел Погребняк заболел коронавирусом.

    Тест бывшего игрока сборной России, который был повторно исследован в региональном подразделении Роспотребнадзора, дал положительный результат.

    «Его здоровью ничего не угрожает. Павел чувствует себя хорошо и находится под постоянным наблюдением врачей. В настоящий момент проводятся все необходимые лечебно-диагностические мероприятия. Мы желаем Павлу скорейшего выздоровления и возвращения на футбольное поле, – прокомментировала новость в пресс-служба «Урала».

    Остальные представителя клуба сдали отрицательные тесты на COVID-19.

    • В этом сезоне Погребняк забил два мяча в 12 матчах РПЛ.
    • «Урал» занимает в чемпионате России 10-е место.

    Источник: Официальный сайт ФК «Урал»

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    Сегодня, 11:02
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +3070

      Борат 38 секунд назад

      у паши есть 2 еврокубка, а у рылов 2 кубка матч-премьер !
      не будь как рылы, будь как паша !
      стыдно за хряков !
      гыгы

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      Рейтинг: +3641

      Дядя Серёжа 20 минут назад

      Ещё не трещит, но потрескивает продолжение чемпионата...

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