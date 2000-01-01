Baza: у Кадырова подозрение на коронавирус. Его доставили в одну из клиник Москвы

Где это все они - и "звёзды" политики, и эстрадные "звёзды", имеющие кучу охраны, шатаются раз чем-то там заражаются?
Или это очередной пиар?
Раньше, до этого короновируса, было модно и престижно отдыхать где-нибудь в Куршавеле или, там, на Багамах, а сейчас - якобы подцепить коронавирус?
Я ни на что не намекаю, просто как-то интересно стало.
Почетный президент «Ахмата» Рамзан Кадыров доставлен в московскую клинику с подозрением на коронавирус, пишет телеграм-канал Baza.
В среду Кадыров прилетел в одну из лучших клиник столицы. Первые симптомы недомогания у главы Чечни появились еще несколько дней назад, позже состояние Кадырова резко ухудшилось, после чего ему было рекомендовано обратиться за помощью к московским врачам.
Судя по медицинским данным, у Кадырова диагностировано поражение легких.
Кадыров: «Наш лозунг: «Убить коронавирус!» И мы знаем, как это сделать»
Новостной телеграм-канал, созданный в сентябре 2018 года. Число подписчиков – около 200 тысяч.
Ранее канал писал об отказе «Аэрофлота» спонсировать РФС и ЦСКА.