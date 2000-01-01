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    Baza: у Кадырова подозрение на коронавирус. Его доставили в одну из клиник Москвы

    Почетный президент «Ахмата» Рамзан Кадыров доставлен в московскую клинику с подозрением на коронавирус, пишет телеграм-канал Baza.

    В среду Кадыров прилетел в одну из лучших клиник столицы. Первые симптомы недомогания у главы Чечни появились еще несколько дней назад, позже состояние Кадырова резко ухудшилось, после чего ему было рекомендовано обратиться за помощью к московским врачам.

    Судя по медицинским данным, у Кадырова диагностировано поражение легких.

    Кадыров: «Наш лозунг: «Убить коронавирус!» И мы знаем, как это сделать»

    Источник: Телеграм-канал Baza

    Новостной телеграм-канал, созданный в сентябре 2018 года. Число подписчиков – около 200 тысяч.

    Ранее канал писал об отказе «Аэрофлота» спонсировать РФС и ЦСКА. 

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    Сегодня, 16:29
    Комментарии6
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      Рейтинг: +7905

      derrik2000 25 минут назад

      Где это все они - и "звёзды" политики, и эстрадные "звёзды", имеющие кучу охраны, шатаются раз чем-то там заражаются?
      Или это очередной пиар?
      Раньше, до этого короновируса, было модно и престижно отдыхать где-нибудь в Куршавеле или, там, на Багамах, а сейчас - якобы подцепить коронавирус?
      Я ни на что не намекаю, просто как-то интересно стало.

      2
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      Рейтинг: +131

      valkam72 > derrik2000 7 минут назад

      Коронавирусом сейчас у более-менее известных людей переболеть - это модно. La mode (фр).

      0
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      Рейтинг: +1711

      rash1959 32 минуты назад

      скорейшего ему завершения всякой деятельности

      3
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      Рейтинг: +491

      моэм 48 минут назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Здоровья Рамзану - единственному настоящему мужчине среди руководителей регионов , который не боится высказывать своё мнение...здоровья и долгих лет.

      -7
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      Рейтинг: +10423

      KLIM777 > моэм 29 минут назад

      только его мнение порой совсем не точные. Речь про коронавирус какая была? Да ничего страшного, меда с чаем попейте ив се пройдет. Обычный грипп. Будет удивительно, если чай с медом не помогут сейчас.

      0
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      Рейтинг: +9988

      Cules2013 51 минуту назад

      занимательная ситуация

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