Чеферин: «Рассчитываем завершить Лигу чемпионов до конца августа»

УЕФА надеется завершить розыгрыш Лиги чемпионов до конца конце августа, сказал президент организации Александер Чеферин.

«Наш план – завершить турнир к концу августа. Думаю, что он сработает. Вы никогда не знаете, что случится, но, кажется, все успокаивается. 80% европейских чемпионатов собираются возобновить сезон. Не понимаю, почему Лига чемпионов и Лига Европы не должны быть проведены», – сообщил глава УЕФА.

Сообщалось, что УЕФА хочет провести Лигу чемпионов и Лигу Европы в формате финала четырех. По этому сценарию в 1/4 финала турниров будут проведены только по одному матчу, после чего финал четырех ЛЧ будет разыгран в Стамбуле, ЛЕ – в Гданьске.