Daily Mail: весь следующий сезон АПЛ пройдет без зрителей

Советник АПЛ по медицинским вопросам Марк Жиллетт заявил о том, что следующий сезон чемпионата Англии с большей вероятностью пройдет без зрителей.

«Всем очевидно, что в течение 6-12 месяцев ситуация кардинально не изменится. Очень важно понимать, что людям придется иметь дело с этими изменениями», – заявил специалист.