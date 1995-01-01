Daily Mail: весь следующий сезон АПЛ пройдет без зрителей

Только за счет тв продаж тяжко будет клубам. Да и не слышать шума трибун...будет как поле во дворе))
Советник АПЛ по медицинским вопросам Марк Жиллетт заявил о том, что следующий сезон чемпионата Англии с большей вероятностью пройдет без зрителей.
«Всем очевидно, что в течение 6-12 месяцев ситуация кардинально не изменится. Очень важно понимать, что людям придется иметь дело с этими изменениями», – заявил специалист.
- The Telegraph в качестве даты возобновления АПЛ называет 12 июня.
- В турнире с отрывом лидирует «Ливерпуль».