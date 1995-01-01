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    Daily Mail: весь следующий сезон АПЛ пройдет без зрителей

    Советник АПЛ по медицинским вопросам Марк Жиллетт заявил о том, что следующий сезон чемпионата Англии с большей вероятностью пройдет без зрителей.

    «Всем очевидно, что в течение 6-12 месяцев ситуация кардинально не изменится. Очень важно понимать, что людям придется иметь дело с этими изменениями», – заявил специалист.

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 08:51
    Комментарии3
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      Рейтинг: +887

      mig28 1 час назад

      Только за счет тв продаж тяжко будет клубам. Да и не слышать шума трибун...будет как поле во дворе))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1200

      FENIX-SL 1 час назад

      а в россии будет все как прежде
      потому что у нас есть футбол
      а в англии нет!

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +630

      Oldtrafford83 2 часа назад

      И это печально!!!

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