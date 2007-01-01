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    «Чемпионат»: «Локомотив» начал переговоры о трансфере Баделя

    «Локомотив» начал работу над подписанием полузащитника «Фиорентины» Милана Баделя, права на которого принадлежат «Лацио».

    По информации «Чемпионата», клубы уже ведут переговоры о трансфере 31-летнего хорвата. Шансы на успешное завершение сделки довольно высоки.

    • Рыночная стоимость хавбека – 2,4 миллиона евро.
    • Контракт игрока с «Лацио» рассчитан до июня 2022 года.
    • В текущем сезоне Бадель провел за «Фиорентину» 21 матч и забил один гол.

    «Локомотив» интересуется защитником СПАЛа Рецой и хавбеком «Наполи» Юнесом

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1649

      житель СПб 13 минут назад

      Закупки иностранных игроков, возрастных и очень временных, по заявкам нового тренера продолжаются?

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