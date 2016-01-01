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    Селюк: «Мещеряков, избежавший уголовной ответственности при разграблении баскетбольного «Локо-Кубань», сейчас хочет грабить и футбольный «Локомотив». А Семин ему мешает»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк опубликовал несколько постов в твиттере с критикой в адрес руководства «Локомотива».

    «Мещеряков [председатель совета директоров «Локо»], который странным образом избежал уголовной ответственности при разграблении баскетбольного «Локо-Кубань», сейчас хочет грабить и ФК «Локомотив Москва». А Семин ему мешает. Удивляет Белозеров [глава «РЖД»], который себе в помощники выбрал вора и хапугу. Позор.

    Как человек, который не может внятно ничего объяснить и дающий глупые интервью, может руководить информполитикой РЖД? Как необразованный, замешанный в разграблении баскетбольного клуба и ФК «Локомотив», может являться вице-президентом РЖД? Думаю, этим тоже должен заняться следком.

    Мещеряков был под следствием по «Локомотив-Кубань», Геркус [бывший гендиректор клуба] под следствием по «Локомотив-Москва», Кикнадзе [действующий гендиректор клуба] должен быть под следствием по Самохвалову (воспитанник «Локо», умер в апреле во время пробежки). Ну и компания рулит «Локомотивом»! Понятно, что Семин с орденом Александра Невского в эту компанию не вписывается», – написал Селюк.

    • На прошлой неделе совет директоров «Локомотива» решил не продлевать контракт с Семиным.
    • Новым главным тренером команды стал серб Марко Николич.

    Источник: Твиттер Дмитрия Селюка

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    Сегодня, 08:16
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2295

      yorgenbarenz 48 минут назад

      До чего дожили!В нашей стране совсем уголовщина прописалась?

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