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    Фаны «Алании» обратились к РФС с просьбой пустить клуб в ФНЛ

    Болельщики «Алании» написали обращение руководству РФС с просьбой разрешить клубу выступать в следующем сезоне в ФНЛ. Сезон в ПФЛ был завершен досрочно, «Алания» заняла в группе «Юг» второе место. Между тем путевки в ФНЛ достались победителям пяти групп ПФЛ.

    «Уважаемые руководители РФС и ФНЛ!

    Мы, болельщики футбольного клуба «Алания» Владикавказ, обращаемся к вам с просьбой допустить нашу команду к участию в первенстве ФНЛ сезона 2020/2021. До остановки первенства в ПФЛ «Алания» шла на втором месте с четырехочковым отставанием от лидера — астраханского «Волгаря». При этом победная серия нашей команды составляет 14 матчей. На данный момент ни у кого в мире профессионального футбола нет столь длинной победной серии.

    С «Волгарем» мы в сезон встречались дважды и оба раза громили соперника (4:1 и 3:0). Остановка сезона произошла прямо перед игрой второго круга между лидерами группы «Юг». Считаем, что если бы сезон был доигран, у нашей команды были отличные шансы выйти на первое место в турнирной таблице.

    «Алания» — самая посещаемая команда ПФЛ с огромным отрывом. В ФНЛ с нынешними показателями посещаемости мы тоже были бы в лидерах. Можно не сомневаться, что в дивизионе выше болельщиков на трибунах станет еще больше.

    «Алания» — частный клуб. Его владельцы – известные в стране предприниматели, чей бизнес не пострадал от мировой пандемии коронавируса. Насколько нам известно, в клубе стабильно выплачивается заработная плата и нет проблем с финансами. Увеличение числа частных самодостаточных клубов в ФНЛ пойдет лиге только на пользу. Кроме того, как обозначил сам клуб, «Алания» едва ли не первой отправила в ФНЛ документы, позволяющие ей пройти лицензирование. По всем показателям наша команда готова выступать в ФНЛ.

    Республика снова переживает футбольный бум, что отмечают детские футбольные тренеры. Восстанавливается база клуба, в этом году начнется масштабная реконструкция стадиона, принимавшего такие клубы, как «Боруссия», «Ливерпуль», «Валенсия», «Атлетико», «Бешикташ» и другие. Наш регион регулярно дает сборной России футболистов и тренеров. Тысячи болельщиков нашего самобытного клуба надеются на то, что вопрос с участием владикавказцев в Футбольной национальной лиге решится положительно», – сказано в обращении.

    • Кроме ПФЛ, досрочно был завершен в ФНЛ. Возобновление РПЛ должно состояться 21 июня.
    • «Алания» – чемпион России 1995 года.

    Источник: Сообщество болельщиков «Алании» ВКонтакте

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