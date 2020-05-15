Президент УЕФА – о досрочном завершении Лиги 1: «Преждевременное решение»

Президент УЕФА Александер Чеферин считает, что во Франции поспешили с решением не доигрывать чемпионат страны.

«Для нас важно, что были определены чемпион и другие призеры. Хотя я считаю, что досрочное завершение сезона во Франции – преждевременное решение. Ведь ситуация еще могла наладиться.

Но с другой стороны, если это решение властей, что могли сделать клубы? Или лига? Ничего», – сказал Чеферин.