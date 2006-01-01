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    Президент УЕФА – о досрочном завершении Лиги 1: «Преждевременное решение»

    Президент УЕФА Александер Чеферин считает, что во Франции поспешили с решением не доигрывать чемпионат страны.

    «Для нас важно, что были определены чемпион и другие призеры. Хотя я считаю, что досрочное завершение сезона во Франции – преждевременное решение. Ведь ситуация еще могла наладиться.

    Но с другой стороны, если это решение властей, что могли сделать клубы? Или лига? Ничего», – сказал Чеферин.

    • О досрочном окончании Лиги 1 было объявлено 30 апреля.
    • Чемпионом Франции стал «ПСЖ».
    • Не попавший в еврокубки «Лион» намерен судиться с Профессиональной футбольной лигой Франции.

    Источник: beIN Sports

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    Сегодня, 15:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +88

      Puddle 30 минут назад

      Хрюки тоже будут судиться с Профессиональной футбольной лигой, но их иск моментально отклонят. Так как они не профессионалы! ГЫ-ГЫ-ГЫ!!!!

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