Президент УЕФА – о досрочном завершении Лиги 1: «Преждевременное решение»

Президент УЕФА Александер Чеферин считает, что во Франции поспешили с решением не доигрывать чемпионат страны.
«Для нас важно, что были определены чемпион и другие призеры. Хотя я считаю, что досрочное завершение сезона во Франции – преждевременное решение. Ведь ситуация еще могла наладиться.
Но с другой стороны, если это решение властей, что могли сделать клубы? Или лига? Ничего», – сказал Чеферин.
- О досрочном окончании Лиги 1 было объявлено 30 апреля.
- Чемпионом Франции стал «ПСЖ».
- Не попавший в еврокубки «Лион» намерен судиться с Профессиональной футбольной лигой Франции.
Источник: beIN Sports