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    Орлов – о возобновлении сезона: «Зачем клубам доигрывать чемпионат? Они зависят не от болельщиков, а от бюджета»

    Комментатор Геннадий Орлов назвал проблему, мешающую возобновить чемпионат России.

    «РФС и Дюков — молодцы, они за то, чтобы играть. Но у нас же было 11 клубов, которые выразили желание не играть. Большинство клубов было против, особенно те, которые должны вылетать. Зачем им сражаться? И тут один вопрос: все профессионалы хотят играть, а наши футболисты нет. Потому что они не зависят от болельщиков, вот это самое страшное. Они зависят от другого — от бюджета, который более-менее стабильный. Наши клубы не зависят от заработка, и это очень серьезная проблема. Нам с этим жить.

    «Зенит» показывает, что он уже самодостаточный. Хотя у него все равно есть небольшой минус. Я с огромным удовольствием читаю сейчас, как клуб помогает ветеранам, больницам. Я им аплодирую. Никакого другого клуба, который так оказывал бы помощь, нет в России», – сказал Орлов.

    • В текущем розыгрыше РПЛ осталось провести восемь туров.
    • В чемпионате с девятиочковым отрывом лидирует «Зенит».

    Орлов: «60 процентов, что чемпионат России не будет завершен»

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:30
    Комментарии3
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      Рейтинг: +212

      AleSan4es 4 минуты назад

      Ты не орел, ты кукушка! весь зенит зависит от Газпрома, сам клуб нифига не отрабатывает за себя деньги! Только глупый дурак, и болелы зенита скажут обратное. И врачам помогает не зенит, а Газпром...

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      Рейтинг: +272

      Алекс636363 5 минут назад

      доиграть осенью и перейти на систему весна-осень, что для нас более подходит.

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      Рейтинг: +895

      New Life 52 минуты назад

      "Играть, или не играть, вот в чем вопрос" - неправильная постановка вопроса.
      Должно быть - "платить или не платить ?" - тогда все играть захотят.

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