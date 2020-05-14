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  • Орлов – о возобновлении сезона: «Зачем клубам доигрывать чемпионат? Они зависят не от болельщиков, а от бюджета»

Орлов – о возобновлении сезона: «Зачем клубам доигрывать чемпионат? Они зависят не от болельщиков, а от бюджета»

14 мая 2020, 16:30
5

Комментатор Геннадий Орлов назвал проблему, мешающую возобновить чемпионат России.

«РФС и Дюков — молодцы, они за то, чтобы играть. Но у нас же было 11 клубов, которые выразили желание не играть. Большинство клубов было против, особенно те, которые должны вылетать. Зачем им сражаться? И тут один вопрос: все профессионалы хотят играть, а наши футболисты нет. Потому что они не зависят от болельщиков, вот это самое страшное. Они зависят от другого — от бюджета, который более-менее стабильный. Наши клубы не зависят от заработка, и это очень серьезная проблема. Нам с этим жить.

«Зенит» показывает, что он уже самодостаточный. Хотя у него все равно есть небольшой минус. Я с огромным удовольствием читаю сейчас, как клуб помогает ветеранам, больницам. Я им аплодирую. Никакого другого клуба, который так оказывал бы помощь, нет в России», – сказал Орлов.

  • В текущем розыгрыше РПЛ осталось провести восемь туров.
  • В чемпионате с девятиочковым отрывом лидирует «Зенит».

Орлов: «60 процентов, что чемпионат России не будет завершен»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Орлов Геннадий
Комментарии (5)
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New Life
1589463504
"Играть, или не играть, вот в чем вопрос" - неправильная постановка вопроса. Должно быть - "платить или не платить ?" - тогда все играть захотят.
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Алекс636363
1589466321
доиграть осенью и перейти на систему весна-осень, что для нас более подходит.
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AleSan4es
1589466400
Ты не орел, ты кукушка! весь зенит зависит от Газпрома, сам клуб нифига не отрабатывает за себя деньги! Только глупый дурак, и болелы зенита скажут обратное. И врачам помогает не зенит, а Газпром...
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моэм
1589469714
Затем и доигрывать , чтобы бюджет попилить.
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Hektor 84
1589629985
Тебе с этим жить!!! Нам то что.
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