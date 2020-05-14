Орлов – о возобновлении сезона: «Зачем клубам доигрывать чемпионат? Они зависят не от болельщиков, а от бюджета»

Комментатор Геннадий Орлов назвал проблему, мешающую возобновить чемпионат России.

«РФС и Дюков — молодцы, они за то, чтобы играть. Но у нас же было 11 клубов, которые выразили желание не играть. Большинство клубов было против, особенно те, которые должны вылетать. Зачем им сражаться? И тут один вопрос: все профессионалы хотят играть, а наши футболисты нет. Потому что они не зависят от болельщиков, вот это самое страшное. Они зависят от другого — от бюджета, который более-менее стабильный. Наши клубы не зависят от заработка, и это очень серьезная проблема. Нам с этим жить.

«Зенит» показывает, что он уже самодостаточный. Хотя у него все равно есть небольшой минус. Я с огромным удовольствием читаю сейчас, как клуб помогает ветеранам, больницам. Я им аплодирую. Никакого другого клуба, который так оказывал бы помощь, нет в России», – сказал Орлов.

В текущем розыгрыше РПЛ осталось провести восемь туров.

В чемпионате с девятиочковым отрывом лидирует «Зенит».

Орлов: «60 процентов, что чемпионат России не будет завершен»