«СЭ»: УЕФА смягчил требования к лигам относительно планов возобновления сезона

УЕФА смягчил требования к национальным футбольным ассоциациям и уже не требует предоставить детальные планы по возобновлению сезона к 25 мая.

Исполком УЕФА должен принять некоторые важные решения 27 мая, но вместе с тем в организации понимают, что не все страны готовы предоставить полную информацию о возобновлении чемпионатов. УЕФА рассчитывает получить хотя бы некоторые указания по возможному прогрессу, которого ожидается достичь к 25 мая.