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    «СЭ»: УЕФА смягчил требования к лигам относительно планов возобновления сезона

    УЕФА смягчил требования к национальным футбольным ассоциациям и уже не требует предоставить детальные планы по возобновлению сезона к 25 мая.

    Исполком УЕФА должен принять некоторые важные решения 27 мая, но вместе с тем в организации понимают, что не все страны готовы предоставить полную информацию о возобновлении чемпионатов. УЕФА рассчитывает получить хотя бы некоторые указания по возможному прогрессу, которого ожидается достичь к 25 мая.

    • Футбольный сезон в Европе был прерван в марте из-за пандемии коронавируса.
    • Германия первой среди топ-5 европейских лиг объявила о возобновлении чемпионата, во Франции сезон завершился досрочно.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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