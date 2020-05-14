«СЭ»: УЕФА смягчил требования к лигам относительно планов возобновления сезона

УЕФА смягчил требования к национальным футбольным ассоциациям и уже не требует предоставить детальные планы по возобновлению сезона к 25 мая.
Исполком УЕФА должен принять некоторые важные решения 27 мая, но вместе с тем в организации понимают, что не все страны готовы предоставить полную информацию о возобновлении чемпионатов. УЕФА рассчитывает получить хотя бы некоторые указания по возможному прогрессу, которого ожидается достичь к 25 мая.
- Футбольный сезон в Европе был прерван в марте из-за пандемии коронавируса.
- Германия первой среди топ-5 европейских лиг объявила о возобновлении чемпионата, во Франции сезон завершился досрочно.
Источник: «Спорт-Экспресс»