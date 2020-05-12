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    Mundo Deportivo: «Барселона» подпишет Вернера, если не сможет купить Лаутаро

    «Барселона» рассматривает возможность трансфера форварда «РБ Лейпциг» Тимо Вернера.

    По данным источника, каталонцы рассматривают переход немца в качестве альтернативы на случай, если не получится подписать форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса.

    «Барселона» может включить в сделку по Вернеру защитников Самуэля Умтити и Нельсона Семеду и полузащитников Ивана Ракитича и Артуро Видаля.

    Испанский клуб готов платить Лаутаро Мартинесу 10 миллионов евро в год.

    • В сезоне-2019/20 Вернер провел за «РБ Лейпциг» 25 матчей в Бундеслиге, забил 21 мяч и отдал 7 голевых передач.

    Источник: Mundo Deportivo

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