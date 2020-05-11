УЕФА поздравила Семина с 73-летием

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ВЕЛИКИЙ ТРЕНЕР И ЧЕЛОВЕК !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Пресс-служба УЕФА опубликовала в твиттере поздравительный пост, посвященный главному тренеру «Локомотива» Юрию Семину.
Сегодня, 11 мая, специалисту исполнилось 73 года.
«С днем рождения, Юрий Палыч!» – говорится в публикации, в которой также указаны все трофеи, выигранные Семиным в России.
«Самый успешный тренер в истории клуба»: «Локомотив» поздравил Семина с 73-летием
С днем рождения, Юрий Палыч!73Чемпионат России:Кубок России:Суперкубок России:@fclokomotiv | @TeamRussia | @rfsruofficial pic.twitter.com/bcWL5TmFA5— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) May 11, 2020