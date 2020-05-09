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    La Gazzetta dello Sport: трансфер Азмуна в «Наполи» зависит от Мертенса

    «Наполи» не будет делать предложение по трансферу форварда «Зенита» Сердара Азмуна, пока не разрешится судьба игрока итальянцев Дриса Мертенса. В иранце видят замену бельгийцу, пишет La Gazzetta dello Sport.

    Проблемой по трансферу Азмуна может стать и то, что игрок не является гражданином Евросоюза – на поле у команд Серии А единовременно не должно находиться больше трех таких футболистов.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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