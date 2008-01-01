Deutsche Welle: Бундеслига возобновится 16 мая, первыми сыграют «Боруссия» и «Шальке»

вые**ть надо сосалке 04
Генеральный директор немецкой футбольной лиги Кристиан Зайферт сообщил, что чемпионат Германии будет возобновлен 16 мая.
Первой игрой после паузы станет рурское дерби между дортмундской «Боруссией» и «Шальке 04». В понедельник, 18 мая, встретятся «Вердер» и «Байер». Розыгрыш Бундеслигги рассчитывают завершить 27-28 июня. Матчи будут проходить без зрителей.
- Чемпионат Германии был приостановлен из-за пандемии коронавируса после 25 туров.
- В турнирной таблице лидирует «Бавария».