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    Deutsche Welle: Бундеслига возобновится 16 мая, первыми сыграют «Боруссия» и «Шальке»

    Генеральный директор немецкой футбольной лиги Кристиан Зайферт сообщил, что чемпионат Германии будет возобновлен 16 мая.

    Первой игрой после паузы станет рурское дерби между дортмундской «Боруссией» и «Шальке 04». В понедельник, 18 мая, встретятся «Вердер» и «Байер». Розыгрыш Бундеслигги рассчитывают завершить 27-28 июня. Матчи будут проходить без зрителей.

    • Чемпионат Германии был приостановлен из-за пандемии коронавируса после 25 туров.
    • В турнирной таблице лидирует «Бавария».

    Источник: Deutsche Welle

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