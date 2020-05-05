Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    2 Тест: сколько лет футболисту?
    Тест: сколько лет футболисту?
    3 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?

    Уэбб – о главной ошибке в карьере: «Пенальти в матче «МЮ» против «Тоттенхэма» в 2009-м. Я просто надеялся, что Роналду не забьет»

    Бывший английский арбитр Ховард Уэбб рассказал о матче, сценарий которого хотел бы изменить.

    «Матч, за который стыдно? Приходит в голову один. Уже во время игры я понял, что ошибся. Это случилось в матче АПЛ на «Олд Траффорд» – «Манчестер Юнайтед» против «Тоттенхэма» в 2009 году.

    Я занял позицию, при которой видел, как Кэррик первым выходит на мяч, а затем в него врезается вратарь. Момент казался очевидным.

    Я ожидал, что нарушитель немного для формальности поспорит, но не ожидал, что увижу во взгляде Гомеса абсолютное удивление и недоумение. Через пару секунд стало очевидно, что я ошибся в своем решении.

    Я остался с решением, которое принял без доказательств, полагаясь только на интуицию. Я просто надеялся, что Роналду не забьет. Но он сделал это», – сказал Уэбб.

    • С 2003 по 2014 годы Уэбб судил матчи английской Премьер-лиги.
    • В 2005 году он был включен в список арбитров ФИФА.
    • Уэбб обслуживал финальный матч ЧМ-2010 между сборными Голландии и Испании (0:1).

    Источник: The Athletic

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:54
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98836
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76538
    #5
    insider_retro
    66025
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru