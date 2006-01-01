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    Клубы Серии А смогут возобновить тренировки не раньше 18 мая

    Министр спорта Италии Винченцо Спадафора высказался на тему возвращения клубов к тренировкам на фоне пандемии коронавируса.

    «Видел некоторые странные новости, но ничего не изменилось относительно того, что я всегда говорил о футболе: тренировки команд не возобновятся до 18 мая. О возобновлении сезона пока даже речи не шло.

    Простите, но на данный момент я бы предпочел сосредоточиться на всех других видах спорта и комплексах – спортзалах, танцевальных центрах, бассейнах, которые должны открыться как можно скорее!» – заявил Спадафора.

    Источник: Football Italia

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