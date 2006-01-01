Клубы Серии А смогут возобновить тренировки не раньше 18 мая

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора высказался на тему возвращения клубов к тренировкам на фоне пандемии коронавируса.

«Видел некоторые странные новости, но ничего не изменилось относительно того, что я всегда говорил о футболе: тренировки команд не возобновятся до 18 мая. О возобновлении сезона пока даже речи не шло.

Простите, но на данный момент я бы предпочел сосредоточиться на всех других видах спорта и комплексах – спортзалах, танцевальных центрах, бассейнах, которые должны открыться как можно скорее!» – заявил Спадафора.