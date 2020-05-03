Уткин: «В текущем году фанатов будут пускать на стадион в лучшем случае очень лимитированно»

Видеоблогер Василий Уткин убежден, что в связи с пандемией коронавируса болельщиков в полном объеме пускать на российские стадионы в 2020 году не будут. Об этом он написал в телеграме.

«...«Локомотиву», как и всем, играть при пустых трибунах месяц-другой (на самом деле дольше; уверен, что в этом календарном году хорошо если дойдет до очень лимитированного, с социально дистанцированной рассадкой, заполнения трибун)» – считает Уткин.