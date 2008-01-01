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    Уткин: «В текущем году фанатов будут пускать на стадион в лучшем случае очень лимитированно»

    Видеоблогер Василий Уткин убежден, что в связи с пандемией коронавируса болельщиков в полном объеме пускать на российские стадионы в 2020 году не будут. Об этом он написал в телеграме.

    «...«Локомотиву», как и всем, играть при пустых трибунах месяц-другой (на самом деле дольше; уверен, что в этом календарном году хорошо если дойдет до очень лимитированного, с социально дистанцированной рассадкой, заполнения трибун)» – считает Уткин.

    • РПЛ планируют возобновить в июне.
    • По всему миру от инфекции умерло более 239000 человек.
    • В РПЛ с отрывом лидирует «Зенит».

    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2319

      alarm 2 часа назад

      весовой контроль ещё надо, свыше центнера не пускать, чтобы вася не пролез!

      1
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      Рейтинг: +8075

      alex1951 2 часа назад

      Вассяя! Срочно запиши в ,,свой,, лимитированный список! Ась Ваась? Ну же ,сделаем вас вась-вась....)))))))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5880

      Сильвербой 2 часа назад

      Ну проблемы испытают Спартак, Зенит и Краснодар с Ростовом! А остальные, со своими 1500 болельщиками и не заметят разницы!

      0
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