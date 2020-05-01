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  • Вьери: «Раньше я часто просил двух-трех женщин провести со мной время. Мы закрывались в помещении, и я делал то, что должен делать Бомбардировщик»

Вьери: «Раньше я часто просил двух-трех женщин провести со мной время. Мы закрывались в помещении, и я делал то, что должен делать Бомбардировщик»

1 мая 2020, 22:15
13

Бывший футболист сборной Италии Кристиан Вьери рассказал о сексуальных похождениях в былые годы. Он назвал правдой истории, которые о нем пишут.

«Я был героем многих историй с женщинами. Почти все, что я читал, – правда. У многих женщин, которых вы видите в кино и на телевидении, было что-то со мной.

После 18-летия у меня было мало дней воздержания. Раньше я регулярно просил двух-трех женщин провести со мной время. Мы закрывались в помещении, и я делал то, что должен делать Бомбардировщик (прозвище Вьери – прим. «Бомбардир»)» – сказал итальянец Marca.

  • Вьери ранее рассказал о своих гулянках в Мадриде.
  • Вьери играл за «Атлетико» с 1997 по 1998 год, провел 32 матча, забил 29 голов.
  • Больше всего матчей по ходу карьеры Вьери провел за «Интер» (1999-2005 годы).

Источник: Marca
Италия. Серия А
Комментарии (13)
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фанат джигурды
1588362951
Борат, Лигейный и Гавроша регулярно закрывались в раздевалке и организовали МММ.
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bset
1588363553
У нас в России тоже есть такие истории в стиле "А вот в 90-е мы...". Обычно это все появляется тогда, когда сейчас уже нечем похвастаться и остается только хвалиться былыми заслугами.
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житель СПб
1588363634
Браво, Бомбардир! Вверх по лестнице, ведущей вниз.
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Maxi_7
1588365123
Помню, один человек сказал, что мужчина, который во главу угла в своей жизни ставит погоню за женскими юбками - бабник, на самом деле трус, такой человек никогда не совершит чего-то самоотверженного, не пожертвует жизнью ради друзей или семьи... сила мужчины в том, чтобы привлекая многих женщин иметь стойкость по отношению к женской энергии - сперва важные дела, а уже потом и женщины. Наивно полагает Вьери, что это добавляет ему какого-то уважения... напротив, просто публично признался , что он слабый человек... и его мимолетный и кратковременный успех в футбольной карьере игрока в полной мере это подтверждает...
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Hektor 84
1588371589
Та и голешники красивые клепал!!!
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serppion
1588375234
Эта фраза очень точно подходит к бомбардирской подборке тем: "... и хотя буржуа хвалит его за эту строгость, но потихоньку все-таки упивается порнографией до пресыщения. Особливо ежели с картинками".
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Hala Madrid
1588399212
Вьери - легенда! Супер форвард
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Маленький
1588402832
А я тоже пи зд об ол
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Из Твери Леха
1588407832
Вспоминается песня и клип Ленинград - *е б у б а б
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New Life
1588503580
Кто много хвалится на эту тему, на самом деле слабак.
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