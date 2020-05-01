Вьери: «Раньше я часто просил двух-трех женщин провести со мной время. Мы закрывались в помещении, и я делал то, что должен делать Бомбардировщик»

Бывший футболист сборной Италии Кристиан Вьери рассказал о сексуальных похождениях в былые годы. Он назвал правдой истории, которые о нем пишут.

«Я был героем многих историй с женщинами. Почти все, что я читал, – правда. У многих женщин, которых вы видите в кино и на телевидении, было что-то со мной.

После 18-летия у меня было мало дней воздержания. Раньше я регулярно просил двух-трех женщин провести со мной время. Мы закрывались в помещении, и я делал то, что должен делать Бомбардировщик (прозвище Вьери – прим. «Бомбардир»)» – сказал итальянец Marca.