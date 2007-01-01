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    Экс-скаут «Локомотива»: «Хотели купить Модрича, на за него просили 14-15 миллионов. Не могли позволить себе такой трансфер»

    Экс-руководитель селекционной службы «Локомотива» Виктор Тищенко рассказал, как в 2007 году сорвался переход в московский клуб хорватского полузащитника Луки Модрича, выступавшего тогда в загребском «Динамо».

    «Модрича мы просматривали. И в играх за «Динамо», и вместе с Семиным – он тогда был президентом клуба.

    Летали в Загреб на отборочный матч Евро-2008 Хорватия — Россия. Посмотрели — понравился. Было видно — суперталантливый игрок. Но как только узнали, сколько за него хорваты хотят, вопрос сразу отпал. «Динамо» просило порядка 14-15 миллионов. А наш рекорд — в 2008-м Питера Одемвингие за восемь купили. И то перебор был.

    Сами понимаете разницу. Мы просто не могли себе позволить такой трансфер. Так что даже торговаться по Модричу не имело смысла», — сказал Тищенко.

    • Сейчас Модрич играет за «Реал». В этом сезоне он провел в Примере 22 матча, забил три гола.
    • Хорват – обладатель «Золотого мяча» 2018 года.
    • Рыночная стоимость Модрича – 12 миллионов евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
    ...
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      Рейтинг: +16441

      DOCTOR PENALTY 15 минут назад

      Модрича вы просматривали, Неймара вы просматривали... Ну и что?... Я их тоже каждый день вот на карантине просматриваю, по телевизору..., и ничем не могу помочь Локомотиву...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2540

      playsh 23 минуты назад

      Да уж,такую сладкую конфетку задарма не купишь.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +609

      кто там 32 минуты назад

      стыдно в общем за локо.

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