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    Егоров: Клубы попросят перевести трансляции РПЛ на общедоступные федеральные каналы

    Часть матчей РПЛ сезона-2019/20 может быть показана на федеральных каналах.

    По информации журналиста Сергея Егорова в случае, если оставшиеся игры чемпионата России будут проведены без зрителей на стадионах, то интерес к футболу в России может снизиться.

    «Матч ТВ» – единственный обладатель прав на все игры РПЛ. В связи с этим клубы обеспокоены, что лучшие матчи лиги будут показаны на платных каналах.

    «Возможный перевод трансляций в федеральный эфир позволит убить сразу двух зайцев – люди получат зрелище в непростое время, а клубы станут более привлекательными для спонсоров, если их гарантированно будут показывать по федеральному ТВ.

    В этой ситуации, как предполагается, клубы получат шанс на то, чтобы удержать рекламодателей текущего сезона и привлечь их уже на следующий сезон, который начнется в августе», – сообщает Егоров.

    • Аудитория ТВ-подписчиков на платный канал «Матч! Премьер» составляет около 500 тысяч человек.
    • Несколько лет назад по одному матчу показывал федеральный «НТВ» и «Первый канал».

    Источник: Телеграм-канал журналиста Сергея Егорова

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    Сегодня, 11:16
    Комментарии1
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      Рейтинг: +22180

      zra78 7 минут назад

      Да они быстрее закончат досрочно сезон,чем переведут на общедоступные каналы,у них от такого пуканы разорвёт...

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