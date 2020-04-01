Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    2 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?
    3 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»

    Спортдир «Боруссии» – о возможной продаже Санчо: «Сейчас ни один большой клуб не рискнет крупной суммой на трансфер, даже в Англии»

    Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк объяснил, почему маловероятно, что клуб летом покинет полузащитник Джейдон Санчо.

    «Мне нечего сказать по Санчо. В эти дни ни один большой клуб не рискнет крупной суммой на трансфер, даже в Англии. Не буду торопиться с прогнозами, так как обстановка меняется ежедневно. Увидим, как ситуация пойдет дальше.

    У нас с Санчо контракт до 2022 года. В ближайшее время ничего не поменяется, мы спокойны», – заявил Цорк.

    • На Санчо претендуют «Челси» и «Ливерпуль».
    • Санчо выступает за немцев с 2017 года.
    • В текущем сезоне он провел 35 матчей, забил 19 голов и отдал 17 голевых передач.

    Источник: Sport1.de

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:10
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76315
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru