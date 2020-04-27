В Италии смягчили карантин. С 4 мая разрешены индивидуальные тренировки

В Италии объявлено частичное снятие карантина, введенный из-за пандемии коронавируса, с 4 мая.
С 4 мая спортсменам разрешат индивидуальные тренировки, но при соблюдении дистанции не менее двух метров.
Тренировки профессиональных футбольных клубов и команд других видов спорта будут возобновлены с 18 мая.
Точной информации о возобновлении чемпионата Италии пока нет.
- В Италии заразились коронавирусом 197675 человек.
- 26644 из этих случаев закончились смертями.
- 64928 человека выздоровели.
Источник: La Gazzetta dello Sport