В Италии смягчили карантин. С 4 мая разрешены индивидуальные тренировки

В Италии объявлено частичное снятие карантина, введенный из-за пандемии коронавируса, с 4 мая.

С 4 мая спортсменам разрешат индивидуальные тренировки, но при соблюдении дистанции не менее двух метров.

Тренировки профессиональных футбольных клубов и команд других видов спорта будут возобновлены с 18 мая.

Точной информации о возобновлении чемпионата Италии пока нет.