Орещук: «Наши футболисты зарабатывают непомерно много. 75 процентов игроков РПЛ получают более 32 миллионов рублей в год»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поговорил о зарплатах в РПЛ. Он считает их высокими.

«На данный момент наши футболисты зарабатывают непомерно много. Например, в клубах второй пятерки Бундеслиги средняя чистая зарплата игроков составляет 400 тысяч евро (более 32 миллионов рублей - прим. «Бомбардир») в год. У нас такие деньги получают 75% Премьер-лиги. Так зачем им куда-то ехать?

Теперь они пересмотрят свое отношение. Ребята, езжайте за границу и зарабатывайте там. А здесь, в России, учитесь играть в футбол. Наш чемпионат должен быть трамплином, а не пристанищем», – сказал Орещук RT.