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    Орещук: «Наши футболисты зарабатывают непомерно много. 75 процентов игроков РПЛ получают более 32 миллионов рублей в год»

    Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поговорил о зарплатах в РПЛ. Он считает их высокими.

    «На данный момент наши футболисты зарабатывают непомерно много. Например, в клубах второй пятерки Бундеслиги средняя чистая зарплата игроков составляет 400 тысяч евро (более 32 миллионов рублей - прим. «Бомбардир») в год. У нас такие деньги получают 75% Премьер-лиги. Так зачем им куда-то ехать?

    Теперь они пересмотрят свое отношение. Ребята, езжайте за границу и зарабатывайте там. А здесь, в России, учитесь играть в футбол. Наш чемпионат должен быть трамплином, а не пристанищем», – сказал Орещук RT.

    Источник: RT

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    Сегодня, 13:20
    Комментарии2
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      Рейтинг: +112

      SuperNils 26 минут назад

      Всё верно. У них урезать, а врачам, учителям, шахтёрам, коммунальщикам и прочим полезным людям прибавить.

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      Рейтинг: +5840

      Сильвербой 38 минут назад

      Так и есть, но нужно было еще добавить сколько зарабатывают агенты!!! Вот уже кто точно дьявольские отродья!!!

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