Главные новости дня. «Спартак» предлагал увести в тень часть трансфера Попова, сезон Эредивизие завершился досрочно

Marca: Эдегор может вернуться в «Реал», если уйдет Модрич.
Лунев: «Стараюсь рвать жопу, чтобы играть в топовом европейском чемпионате».
Экс-гендиректор «Кубани»: «Спартак» предлагал увести в тень половину трансферной стоимости Попова».
Селюк: «Смерть Самохвалова на совести Кикнадзе. Ему придeтся жить с тем, что человек практически погиб по его вине».
Малафеев: «У меня есть много что сказать про Дзюбу, но пока работаю в «Зените» – не могу».
Экс-форвард «Ростова» и «Рубина» Девич завершил карьеру.
Mundo Deportivo: «Барселона» рассматривает пять форвардов в качестве альтернативы Лаутаро. Вернер и Абрахам – в списке.
Обамеянг стал трансферной целью «Челси».
Сезон Эредивизие завершили досрочно без чемпиона.
Источник: Бомбардир.ру