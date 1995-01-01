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    Катарский канал beIN Sports попросил АПЛ заблокировать покупку «Ньюкасла» саудовским фондом

    Медиахолдинг beIN Sports обратился к руководству АПЛ с просьбой заблокировать сделку по покупке «Ньюкасла» фондом государственных инвестиций Саудовской Аравии.

    В beIN Sports утверждают, что в Саудовской Аравии распространена пиратская телесеть, транслирующая матчи Премьер-лиги, нанося ущерб доходам клубов и катарскому телеканалу, обладающему правом на трансляции. Конфликт интересов может вызвать серьезные последствия для обеих стран.

    Фонд государственных инвестиций планирует выкупить 80% акций «Ньюкасла», еще по 10% приобретут финансист Аманда Стевели и британская компания Reuben Brothers. сумма сделки оценивается в 300 миллионов фунтов стерлингов.

    • С приходом новых владельцев «Ньюкасл» может возглавить Массимилиано Аллегри.
    • Летом клубу могут дать 200 миллионов фунтов стерлингов на трансферы.
    • Клуб в АПЛ идет 13-м.

    Источник: The Guardian

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