Катарский канал beIN Sports попросил АПЛ заблокировать покупку «Ньюкасла» саудовским фондом

Медиахолдинг beIN Sports обратился к руководству АПЛ с просьбой заблокировать сделку по покупке «Ньюкасла» фондом государственных инвестиций Саудовской Аравии.

В beIN Sports утверждают, что в Саудовской Аравии распространена пиратская телесеть, транслирующая матчи Премьер-лиги, нанося ущерб доходам клубов и катарскому телеканалу, обладающему правом на трансляции. Конфликт интересов может вызвать серьезные последствия для обеих стран.

Фонд государственных инвестиций планирует выкупить 80% акций «Ньюкасла», еще по 10% приобретут финансист Аманда Стевели и британская компания Reuben Brothers. сумма сделки оценивается в 300 миллионов фунтов стерлингов.